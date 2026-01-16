Аккумуляторный кусторез на штанге PHG 18-45 Battery

PHG 18-45 Аккумуляторный кусторез с удлинительной вставкой устраняет необходимость в лестнице при обрезке высоких живых изгородей. Регулируемая головка обеспечивает гибкость для резки различных форм живой изгороди. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Когда живая изгородь тянется к небу, то же должен делать и садовник. Именно тогда вам пригодится аккумуляторный кусторез PHG 18-45 с питанием от батареи - с радиусом действия до 4 метров. Без необходимости в лестнице оператор может держать спину прямо, обрезая каждую изгородь до идеальной формы. Приспособление подметально-уборочной машины обеспечивает то, что черенки падают впереди, а не в живой изгороди. Регулируемая головка триммера может быть наклонена до 115 градусов для эргономичного обращения в любом рабочем положении. Это также означает, что кусторез можно равномерно направлять вдоль верхней грани живой изгороди во время резки. Плечевой ремень распределяет вес наиболее эффективным способом, чтобы предотвратить боль в руках и плечах при длительной работе. Передняя часть алмазно-шлифованного лезвия имеет функцию распиливания, так что даже более толстые ветви можно легко срезать. Кусторез для живой изгороди также поставляется с защитным щитком от лезвия, чтобы предотвратить случайное повреждение полов или зданий или самого лезвия. Благодаря встроенной подвесной петле для хранения ее можно повесить в гараже или навесе, не занимая слишком много места. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

Особенности и преимущества
Удлинитель
  • Обеспечивает обрезку высоких живых изгородей. Оснащен быстродействующими разъемами для легкой установки и хранения инструмента с экономией места.
Поворотный нож
  • 4-ступенчатое отклонение в диапазоне 115° позволяет придавать растениям разную форму.
Насадка для удаления срезанных веток и листьев
  • Обрезки ветвей собираются не внутри кроны кустарника, а рядом с ним.
Функция пиления
  • Функция пиления позволяет срезать даже довольно толстые сучья.
Плечевой ремень
  • Оптимальное распределение массы предотвращает переутомление рук при продолжительной работе.
Лезвия алмазной заточки
  • Нож обеспечивает точную, аккуратную обрезку.
Эргономичная рукоятка
  • Эргономичная рукоятка обеспечивает удобное удержание инструмента даже при продолжительной работе.
Безопасное управление
  • Предохранитель предотвращает непреднамеренное включение кустореза.
Направляющая
  • Защищает нож и предотвращает повреждение строений и полов.
  • С практичным отверстием для удобного подвешивания инструмента на стене.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • С ЖК-дисплеем (технология Real Time), отображающим емкость аккумулятора и время, остающегося до завершения процесса его заряда или до конца работы оснащенного им аппарата.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может устанавливаться и в другие аппараты на платформе 18 В.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Длина ножа (см) 45
Расстояние между зубцами (мм) 18
Угол отклонения ножа (°) 115
Тип ножа Штампованный, алмазной заточки
Частота движения лезвий (pазр./мин) 2700
Привод Щеточный мотор
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 250 (2,5 А·ч) / макс. 500 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,2
Вес (с упаковкой) (кг) 5,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2910 x 122 x 240

* Ширина живой изгороди: 1 м, горизонтальная резка

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Защита лезвия
  • Насадка для удаления срезанных веток и листьев
  • Удлинитель
  • Плечевой ремень

Оснащение

  • Функция пиления
  • Направляющая
  • Крючок для хранения
Видео

Области применения
  • Живые изгороди, кусты
Принадлежности
