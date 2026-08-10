Аккумуляторный триммер LTR 2-18
Аккумуляторный триммер LTR 2-18 не только легкий и эргономичный, но и идеально подходит для подравнивания кромок газона и небольших лужаек.
Модель LTR 2-18 — это эффективное решение для мобильного ухода за садом. Витая леска обеспечивает точный срез. Триммер на 18 В легко достигает всех углов и труднодоступных зон, недоступных для обычной газонокосилки. Функция обработки кромок, настраиваемая поворотом рукоятки, позволяет чисто подстригать края газона вдоль патио и дорожек. Автоматическая подача лески поддерживает её идеальную длину при каждом запуске. Благодаря небольшому весу и сбалансированной конструкции работать с устройством очень удобно, а защитная скоба оберегает растения и деревья от случайных повреждений.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Откидная скоба для защиты растенийЗащищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Эргономичная рукоятка
- Вторая рукоятка обеспечивает работу в удобной позе, уменьшающей нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
- Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Малый вес
- Легкий триммер позволяет без переутомления скашивать газонную траву.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|25
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Частота вращения (об/мин)
|8400
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м)
|макс. 1100 (2,5 А·ч) / макс. 2200 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 25 (2,5 А·ч) / макс. 50 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,94
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|945 x 317 x 928
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Видео
Области применения
- Газон