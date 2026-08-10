Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 2-18
Trimmer de gazon LTR 2-18 pe baterie, nu doar ușor și ergonomic, ci și perfect pentru tunderea marginilor gazonului și a peluzelor mici.
Trimmer de gazon LTR 2-18 pe baterie oferă o soluție eficientă pentru întreținerea fără fir a grădinii. Firul răsucit asigură o tăiere precisă a gazonului. Trimmerul de 18 V ajunge cu ușurință în toate colțurile sau zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor garantează margini perfecte: ajustată prin simpla rotire a mânerului, permite tunderea curată a marginilor de-a lungul căilor și teraselor. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, reglând firul la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Trimmerul este ușor și bine echilibrat, ceea ce îl face simplu și confortabil de utilizat. Protecția pentru plante menține distanța necesară față de plante și copaci, pentru a le proteja de deteriorări în timpul utilizării.
Caracteristici si beneficii
Sistem eficient de tăiereFuncția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Protecție pentru plante reglabilăProtejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner cu design ergonomic
- Poziție confortabilă de lucru, previne durerile de spate, datorită designului de control cu două mâini
Extensie automată a firului
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Capac de protecție
- Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
- Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu.
Ușor
- Greutatea scăzută a dispozitivului realizează munca grea de tundere a peluzei
Utilizare optimă a lamelor
- Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|25
|Lama trimmerului
|Fir de tăiere
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|1,6
|Numărul de rotaţii (rpm)
|8400
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m)
|max. 1100 (2,5 Ah) / max. 2200 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|945 x 317 x 928
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Echipament
- Bobină
- Protecție pentru plante
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon