Trimmer de gazon LTR 2-18 pe baterie oferă o soluție eficientă pentru întreținerea fără fir a grădinii. Firul răsucit asigură o tăiere precisă a gazonului. Trimmerul de 18 V ajunge cu ușurință în toate colțurile sau zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor garantează margini perfecte: ajustată prin simpla rotire a mânerului, permite tunderea curată a marginilor de-a lungul căilor și teraselor. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, reglând firul la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Trimmerul este ușor și bine echilibrat, ceea ce îl face simplu și confortabil de utilizat. Protecția pentru plante menține distanța necesară față de plante și copaci, pentru a le proteja de deteriorări în timpul utilizării.