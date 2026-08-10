Аккумуляторный триммер LTR 3-18
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 — это по-настоящему многофункциональный инструмент. Он без труда скашивает траву в углах и под препятствиями, гарантируя аккуратные края газона.
Модель LTR 3-18 обеспечивает безупречный результат. Витая леска 18-вольтового триммера гарантирует чистый срез в самых труднодоступных местах сада. Функция обработки кромок настраивается поворотом рукоятки для чистого среза вдоль дорожек. Леска удлиняется автоматически при каждом включении, поддерживая нужную длину. Регулировка угла наклона головки с помощью педали позволяет удобно косить под низкими объектами или на откосах. Откидной протектор защищает растения от повреждений, а телескопическая штанга и регулируемая дополнительная рукоятка делают работу максимально комфортной для пользователя любого роста.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммераУдобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Эргономичная рукоятка
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Аппарат можно эксплуатировать с любыми аккумуляторами на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Частота вращения (об/мин)
|8900
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м)
|макс. 1100 (2,5 А·ч) / макс. 2200 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 20 (2,5 А·ч) / макс. 40 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,126
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,941
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1015 x 317 x 1000
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Видео
Области применения
- Газон