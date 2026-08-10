Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18

Trimmer de gazon LTR 3-18 pe baterie, un adevărat polivalent. Ajunge cu ușurință în colțuri și sub obstacole, asigurând margini de gazon curate.

Trimmer de gazon LTR 3-18 pe baterie, pentru întreținerea perfectă a gazonului. Datorită firului răsucit, trimmerul de 18 V asigură o tăiere curată și ajunge cu ușurință în toate colțurile și zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor permite obținerea unor margini curate de-a lungul căilor și teraselor și poate fi ajustată prin simpla rotire a mânerului. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, ajustând firul la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Unghiul capului de tăiere poate fi ajustat cu ușurință cu piciorul – fără a te apleca. Astfel, tăierea sub obstacole sau pe pante devine mult mai ușoară. Protecția pliabilă pentru plante garantează menținerea distanței necesare față de plante și copaci, protejându-le împotriva deteriorărilor în timpul utilizării. Ergonomia este susținută de mânerul secundar reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a trimmerului, oferind un confort sporit în utilizare.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18: Sistem eficient de tăiere
Sistem eficient de tăiere
Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18: Tăiere pe margini
Tăiere pe margini
Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18: Cap de tuns ajustabil
Cap de tuns ajustabil
Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină
Mâner telescopic
  • Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile.
Protecție pentru plante reglabilă
  • Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner cu design ergonomic
Extensie automată a firului
  • Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Capac de protecție
  • Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
Utilizare optimă a lamelor
  • Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Diametru de tăiere (cm) 30
Lama trimmerului Fir de tăiere
Extensia firelor Automat
Linia geometrică ai trimmerului Răsucit
Diametru liniar (mm) 1,6
Numărul de rotaţii (rpm) 8900
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m) max. 1100 (2,5 Ah) / max. 2200 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,1
Greutate cu ambalaj (kg) 3,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1015 x 317 x 1000

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse

Echipament

  • Bobină
  • Protecție pentru plante
  • Reglarea înclinării
  • Mâner suplimentar
  • Cap de tuns rotativ
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18
Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18

Video

Domenii de intrebuintare
  • Gazon
Accesorii
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Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
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