LTR 3-18 Battery Set создан для идеального ухода за садом. Триммер на 18 В дарит свободу движений и поставляется вместе с совместимым аккумулятором и быстрым зарядным устройством. Благодаря витой леске устройство обеспечивает аккуратный срез даже в тех местах, где бессильна газонокосилка. Функция подравнивания кромок вдоль дорожек и террас настраивается простым поворотом рукоятки. Автоматическая система регулировки лески всегда поддерживает её оптимальную рабочую длину. Угол наклона триммерной головки можно легко отрегулировать ногой — вам не придется наклоняться, чтобы скосить траву под препятствиями или на склонах. Откидная скоба для защиты растений гарантирует безопасность ваших цветов и деревьев. Эргономичность работы обеспечивается регулируемой второй рукояткой, телескопической штангой и малым весом устройства.