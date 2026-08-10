Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Battery Set
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Battery Set — это настоящий универсал. Он легко проникает в углы и под препятствия, обеспечивая чистую обработку краев газона.
LTR 3-18 Battery Set создан для идеального ухода за садом. Триммер на 18 В дарит свободу движений и поставляется вместе с совместимым аккумулятором и быстрым зарядным устройством. Благодаря витой леске устройство обеспечивает аккуратный срез даже в тех местах, где бессильна газонокосилка. Функция подравнивания кромок вдоль дорожек и террас настраивается простым поворотом рукоятки. Автоматическая система регулировки лески всегда поддерживает её оптимальную рабочую длину. Угол наклона триммерной головки можно легко отрегулировать ногой — вам не придется наклоняться, чтобы скосить траву под препятствиями или на склонах. Откидная скоба для защиты растений гарантирует безопасность ваших цветов и деревьев. Эргономичность работы обеспечивается регулируемой второй рукояткой, телескопической штангой и малым весом устройства.
Особенности и преимущества
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммераУдобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Эргономичная рукоятка
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Практичный защитный кожух
- Защитный кожух защищает пользователя от разлетающейся в процессе косьбы травы.
- Возможность удобной укладки инструмента на время перерывов в работе благодаря дополнительным опорным точкам.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|1,6
|Частота вращения (об/мин)
|8900
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2
|Производительность от одного заряда аккумулятора¹⁾ (м)
|макс. 850 (2,0 Ah)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 15 (2,0 Ah)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|41 / 73
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Цвет
|Желтый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|2,126
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,32
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1015 x 317 x 1000
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Видео
Области применения
- Газон