Trimmer de gazon LTR 3-18 Battery Set, pe baterie, pentru întreținerea perfectă a gazonului. Trimmerul de 18 V oferă libertate fără fir și vine cu baterie compatibilă și încărcător rapid. Datorită firului răsucit, trimmerul asigură o tăiere curată și ajunge cu ușurință în toate colțurile și zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor permite obținerea unor margini curate de-a lungul căilor și teraselor și poate fi ajustată prin simpla rotire a mânerului. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, ajustându-l la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Unghiul capului de tăiere poate fi ajustat ușor cu piciorul – fără a te apleca. Astfel, tăierea sub obstacole sau pe pante devine mult mai simplă. Protecția pliabilă pentru plante garantează menținerea distanței necesare față de plante și copaci, protejându-le împotriva deteriorărilor în timpul utilizării. Ergonomia este susținută de mânerul secundar reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a trimmerului, oferind un confort sporit în utilizare.