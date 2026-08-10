Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 Battery Set
Trimmer de gazon LTR 3-18 Battery Set, pe baterie, un adevărat polivalent. Ajunge cu ușurință în colțuri și sub obstacole, asigurând margini de gazon perfect tăiate.
Trimmer de gazon LTR 3-18 Battery Set, pe baterie, pentru întreținerea perfectă a gazonului. Trimmerul de 18 V oferă libertate fără fir și vine cu baterie compatibilă și încărcător rapid. Datorită firului răsucit, trimmerul asigură o tăiere curată și ajunge cu ușurință în toate colțurile și zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor permite obținerea unor margini curate de-a lungul căilor și teraselor și poate fi ajustată prin simpla rotire a mânerului. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, ajustându-l la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Unghiul capului de tăiere poate fi ajustat ușor cu piciorul – fără a te apleca. Astfel, tăierea sub obstacole sau pe pante devine mult mai simplă. Protecția pliabilă pentru plante garantează menținerea distanței necesare față de plante și copaci, protejându-le împotriva deteriorărilor în timpul utilizării. Ergonomia este susținută de mânerul secundar reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a trimmerului, oferind un confort sporit în utilizare.
Caracteristici si beneficii
Sistem eficient de tăiereFuncția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Cap de tuns ajustabilSoluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină
Mâner telescopic
- Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile.
Protecție pentru plante reglabilă
- Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner cu design ergonomic
Extensie automată a firului
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Capac de protecție
- Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
- Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu.
Utilizare optimă a lamelor
- Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|30
|Lama trimmerului
|Fir de tăiere
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|1,6
|Numărul de rotaţii (rpm)
|8900
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m)
|max. 850 (2,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|41 / 73
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1015 x 317 x 1000
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V / 2.0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Echipament
- Bobină
- Protecție pentru plante
- Reglarea înclinării
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon