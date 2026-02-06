Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual
Мощный, эффективный и удобный — высокопроизводительный двигатель 36 В, питаемый от двух аккумуляторов 18 В, превращает стрижку газона в удовольствие. Также очень эффективен на высокой траве.
Триммер для газона LTR 3-18 с двумя аккумуляторами является высокоэффективным и удобным решением для идеального стрижки газонов и их краев. Его мощный 36 В двигатель, который питается от двух 18 В литий-ионных батарей, обеспечивает выдающуюся производительность. Эргономично спроектированные регулируемая рукоятка и телескопический стержень триммера гарантируют удобство в использовании, а вращающаяся режущая струна позволяет точно подстригать траву, избегая повреждения растений и деревьев благодаря сложной ограждения. Этот беспроводной триммер эффективно справляется с узкими углами и сложнодоступными местами в вашем саду. Переменный угол наклона триммерной головки позволяет достичь высоких результатов даже под препятствиями или на склонах, а автоматическая регулировка длины нити обеспечивает идеальный срез каждый раз.
Особенности и преимущества
Производительность 36-вольтной техникиМощный 36 В двигатель с питанием от двух 18 В аккумуляторов.
Эффективная система резкиЛеска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Возможность использования ножаПоворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммера
- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
- Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
- Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
- Угловое положение второй рукоятки регулируется для работы в удобной позе.
Автоматическое удлинение лески
- Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Оптимальное использование лезвий триммера
- Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
- Оба сменных аккумулятора могут использоваться и в других аппаратах на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение двигателя (В)
|36
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Диаметр резки (см)
|30
|Стримерный резак
|Голова триммера
|Расширение потока
|автоматическое
|Геометрия лески триммера
|скрученный
|Диаметр лески (мм)
|2
|Регулятор скорости вращения
|Головка тримера
|Частота вращения (об/мин)
|8000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|2
|Время работы от 1 заряда (мин) (м)
|макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,42
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,618
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 350 x 1285
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Плечевой ремень
Оснащение
- Катушка с леской
- Защита растений
- Регулировка наклона
- Дополнительная рукоятка
- Поворотная головка триммера
Видео
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками