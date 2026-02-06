Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual

Мощный, эффективный и удобный — высокопроизводительный двигатель 36 В, питаемый от двух аккумуляторов 18 В, превращает стрижку газона в удовольствие. Также очень эффективен на высокой траве.

Триммер для газона LTR 3-18 с двумя аккумуляторами является высокоэффективным и удобным решением для идеального стрижки газонов и их краев. Его мощный 36 В двигатель, который питается от двух 18 В литий-ионных батарей, обеспечивает выдающуюся производительность. Эргономично спроектированные регулируемая рукоятка и телескопический стержень триммера гарантируют удобство в использовании, а вращающаяся режущая струна позволяет точно подстригать траву, избегая повреждения растений и деревьев благодаря сложной ограждения. Этот беспроводной триммер эффективно справляется с узкими углами и сложнодоступными местами в вашем саду. Переменный угол наклона триммерной головки позволяет достичь высоких результатов даже под препятствиями или на склонах, а автоматическая регулировка длины нити обеспечивает идеальный срез каждый раз.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual: Производительность 36-вольтной техники
Мощный 36 В двигатель с питанием от двух 18 В аккумуляторов.
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual: Эффективная система резки
Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах. Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual: Возможность использования ножа
Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.
Поворотная головка триммера
  • Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).
Откидная скоба для защиты растений
  • Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.
Телескопическая штанга
  • Подгоняется под рост пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
Эргономичная рукоятка
  • Прорезиненная рукоятка для надежного удержания инструмента и удобного выполнения работ.
  • Угловое положение второй рукоятки регулируется для работы в удобной позе.
Автоматическое удлинение лески
  • Автоматическое удлинение лески гарантирует постоянную эффективную работу.
Оптимальное использование лезвий триммера
  • Идеальное решение для выполнения сложных работ, например скашивания луговой травы.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
  • Оба сменных аккумулятора могут использоваться и в других аппаратах на платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение двигателя (В) 36
Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Диаметр резки (см) 30
Стримерный резак Голова триммера
Расширение потока автоматическое
Геометрия лески триммера скрученный
Диаметр лески (мм) 2
Регулятор скорости вращения Головка тримера
Частота вращения (об/мин) 8000
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 2
Время работы от 1 заряда (мин) (м) макс. 600 (2,5 А·ч) / макс. 1200 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 35 (2,5 А·ч) / макс. 70 (5,0 А·ч)
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,42
Вес (с упаковкой) (кг) 3,618
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 345 x 350 x 1285

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Плечевой ремень

Оснащение

  • Катушка с леской
  • Защита растений
  • Регулировка наклона
  • Дополнительная рукоятка
  • Поворотная головка триммера
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual
Аккумуляторный триммер LTR 3-18 Dual

Видео

Области применения
  • Газон
  • Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками
Принадлежности
