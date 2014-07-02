Аппарат для чистки ковров BRS 43/500 C

Машина для поддерживающей уборки BRS 43/500 C обеспечивает несомненные результаты очистки ковров, которые можно использовать уже через 20 минут после очистки. Использование технологии инкапсуляции для очистки ковров экономит Ваше время и усилия.

Аппарат для поддерживающей уборки BRS 43/500 C обеспечивает превосходные результаты очистки. Поддерживающая уборка предусматривает разбрызгивание воды с раствором моющего средства, очистку с помощью противоположно вращающихся щеток и всасывания остатков грязи, отделяющихся от волокон. Используя быстросохнущее средство для очистки ковров RM 768, частички грязи можно собирать уже через 20 минут после нанесения раствора. Быстро, просто и эффективно.

Особенности и преимущества
2 противоположных направления вращения роликов
  • Высокая эффективность очистки благодаря высокому контактному давлению.
  • Одновременно глубоко очищает ворс с двух сторон.
  • Обеспечивает равномерный контакт с поверхностью также и на неровностях
2 в 1
  • Очищает и расчесывает одновременно.
  • Включает в себя контейнер для сбора ворса.
Спецификации

Технические характеристики

Производит. по площади (общая чистка / промеж. чистка средством iCapsol) (м²/ч) 300
Давление разбрызгив. (промеж. чистка) (бар) 3,4
Расход моющего раствора (промеж. чистка) (л/мин) 0,38
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 7,5
Мощность двигателя привода щетки (Вт) 370
Вес (без аксессуаров) (кг) 25
Вес (с упаковкой) (кг) 32,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 470 x 1160

Scope of supply

  • Интегр. бак для средства iCapsol
  • Число щеток: 2 шт.

Оснащение

  • Рабочее направление движения: Вперед или назад
  • Чистка средством iCapsol

