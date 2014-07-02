Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/1
Особенности и преимущества
Отличная эффективность уборки.
- Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
- Быстрое высыхание и возобновление использования очищенных объектов благодаря эффективному сбору влаги.
- Эффективная очистка с видимым результатом.
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
- Эластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности.
- Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды.
- Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Практичная насадка для мягкой мебели
- Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
- Идеально подходит для чистки салона автомобиля.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
- Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление двумя большими кнопками
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и поворачивающиеся на 360° передние ролики
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Держатель для сетевого кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легко и удобно перемещать и хранить
Держатели насадок для пола и мягкой мебели
- Конструкция с зажимом обеспечивает постоянную готовность к применению насадки для мягкой мебели.
- Выемка в ручке для переноски предназначена для хранения удлинительной трубки с насадкой для пола.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|20 - 25
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|10 / 9
|Мощность турбины (Вт)
|1250
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,08
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|690 x 325 x 440
Scope of supply
- Насадка для мягкой мебели
- Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 шт.
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Держатель для сетевого кабеля
- Насадка для пола: 240 мм
- Пистолет с функцией распыления и всасывания.
- Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
- Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель насадки для пола
- Форсунка: Насадка для мягкой мебели, синий
Области применения
- Для тщательной очистки обивки мягкой мебели
- Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
- Для очистки любых текстильных поверхностей – в т. ч. салонов автомобилей
- Для тщательной очистки текстильной обивки автомобильных сидений
- Для тщательной очистки ковров малой площади
- Для очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей
- Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий