Профессиональный моющий пылесос Puzzi 10/1

Особенности и преимущества
Отличная эффективность уборки.
  • Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
  • Быстрое высыхание и возобновление использования очищенных объектов благодаря эффективному сбору влаги.
  • Эффективная очистка с видимым результатом.
Обширный комплект принадлежностей для очистки ковров
  • Эластичная уплотнительная полоска для оптимального сбора влаги и эффективного высушивания поверхности.
  • Насадка для пола шириной 240 мм с интегрированной удлинительной трубкой с подводом воды.
  • Эргономичная рукоятка специально разработана для более удобного удержания насадки в руке во время работы.
Практичная насадка для мягкой мебели
  • Легкая и тщательная очистка обивки мягкой мебели и прочих текстильных поверхностей.
  • Идеально подходит для чистки салона автомобиля.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрая и удобная заправка бака для чистой воды.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
Простое управление двумя большими кнопками
  • Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
  • Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
  • Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и поворачивающиеся на 360° передние ролики
  • Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
  • Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Держатель для сетевого кабеля
  • Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
  • Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
  • Легко и удобно перемещать и хранить
Держатели насадок для пола и мягкой мебели
  • Конструкция с зажимом обеспечивает постоянную готовность к применению насадки для мягкой мебели.
  • Выемка в ручке для переноски предназначена для хранения удлинительной трубки с насадкой для пола.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 20 - 25
Расход воздуха (л/с) 74
Разрежение (мбар/кПа) 254 / 25,4
Расход моющего раствора (л/мин) 1
Давление распыления (бар) 1
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 10 / 9
Мощность турбины (Вт) 1250
Мощность насоса (Вт) 40
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля (м) 7,5
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 10,5
Вес (с упаковкой) (кг) 16,08
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 690 x 325 x 440

Scope of supply

  • Насадка для мягкой мебели
  • Моющее средство: Таблетки RM 760, 2 шт.
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Насадка для пола: 240 мм
  • Пистолет с функцией распыления и всасывания.
  • Дуговая ручка для распылительной/всасывающей трубки.
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
  • Распылительная/всасывающая трубка.: 1 шт.

Оснащение

  • Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
  • Держатель насадки для пола
  • Форсунка: Насадка для мягкой мебели, синий

Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки обивки мягкой мебели
  • Для промежуточной очистки ковровых напольных покрытий и выведения с них пятен
  • Для очистки любых текстильных поверхностей – в т. ч. салонов автомобилей
  • Для тщательной очистки текстильной обивки автомобильных сидений
  • Для тщательной очистки ковров малой площади
  • Для очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей
  • Для глубокой очистки ковров и других текстильных напольных покрытий
Принадлежности
Чистящее средство
