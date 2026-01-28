Моющий пылесос Kärcher Puzzi 10/1, укомплектованный насадкой для пола и насадкой для мягкой мебели, прекрасно подходит для эффективной гигиенической уборки в помещениях малой и средней площади. Этот моющий пылесос с давлением разбрызгивания 1 бар бережно и тщательно очищает текстильные поверхности, в частности ковры и обивку мягкой мебели. Узкая насадка для пола с шарниром обеспечивает эффективную уборку даже в тесных и заставленных мебелью помещениях. Аппарат снабжен крюком для подвешивания кабеля и фиксатором для закрепления рукоятки и удлинительной трубки на корпусе.