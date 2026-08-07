Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Пылесос для химчистки Puzzi 8/1 Anniversary Edition в элегантном черном цвете — это мощное и эффективное решение для чистки текстильных поверхностей. Благодаря эргономичной укороченной насадке для обивки он идеально справляется с чисткой мягкой мебели и удалением пятен, обеспечивая удобство в использовании и превосходные результаты очистки.
К 90-летнему юбилею Kärcher: моющий пылесос Puzzi 8/1 Anniversary Edition черного цвета впечатляет превосходными результатами при очистке мягкой мебели и удалении пятен с текстильных поверхностей, а также высокой гигиеничностью и эффективностью.Этот компактный пылесос для химчистки распыляет чистящий раствор глубоко в текстильные волокна, а затем собирает его вместе с разрыхленной грязью. Эффективная система обратного всасывания обеспечивает максимально быстрое высыхание текстильных покрытий, позволяя сразу же ходить по ним. Благодаря этому моющий пылесос прекрасно удовлетворяет даже самые высокие требованиям, предъявляемые к уборке в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также к очистке салонов автомобилей.Очень короткая насадка для мягкой мебели, входящая в серийную комплектацию, значительно облегчает очистку в ограниченных пространствах. Небольшой вес и эргономичная ручка для переноски обеспечивают легкую транспортировку одной рукой. Большие нажимные кнопки, удобные для управления как рукой, так и ногой, обеспечивают максимальный комфорт в использовании. Крышка прибора и ручная насадка выполнены из прозрачного материала, что позволяет лучше видеть загрязнения. В юбилейной версиив комплект поставки входят также 16 таблеток средства RM 760 CarpetPro REINIGER ICAPSOL.
Особенности и преимущества
Отличное качество очистки
- Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
- Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги.
- Эффективная очистка с видимым результатом.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
- Управлять аппаратом можно одной рукой.
- Практичная форма рукоятки обеспечивает удобное удержание рукой в разных положениях.
- Красное сопло обеспечивает экономный расход воды.
Малый вес и прочная компактная конструкция
- Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице
- Разработан для длительного использования без усталости для пользователя.
- Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
- Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
- Простой и удобный слив грязной воды.
- Понятная графическая инструкция на баке аппарата для обеспечения максимальной простоты эксплуатации.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
- Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
- Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
- Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
- Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
- Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Откидной крюк для кабеля
- Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
- Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
- Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большая открытая горловина для наполнения чистой водой.
- Быстрое и удобное наполнение бака чистой водой.
- Есть индикатор максимального уровня заливаемой воды.
- Никакого разлива воды при перемещении аппарата.
Держатель насадки для мягкой мебели
- Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
- Надежное хранение во время транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|12 - 18
|Расход воздуха (л/с)
|71
|Разрежение (мбар/кПа)
|270 / 27
|Расход моющего раствора (л/мин)
|1
|Давление распыления (бар)
|1
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|8 / 7
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность насоса (Вт)
|40
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|71
|Длина кабеля (м)
|7,5
|Цвет
|Черный
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|8,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|12,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Короткая ручная насадка для мебели
- Моющее средство: Таблетки RM 760, 16 табл.
- Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
- Держатель для сетевого кабеля
- Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.
Оснащение
- Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
- Держатель насадки для пола
- Форсунка: Насадка для мягкой мебели, оранжевая
Области применения
- Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
- Для устранения пятен с текстильных поверхностей
- Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
- Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
- Для очистки обивки в зонах с повышенными гигиеническими требованиями