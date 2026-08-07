Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 Anniversary Edition

Пылесос для химчистки Puzzi 8/1 Anniversary Edition в элегантном черном цвете — это мощное и эффективное решение для чистки текстильных поверхностей. Благодаря эргономичной укороченной насадке для обивки он идеально справляется с чисткой мягкой мебели и удалением пятен, обеспечивая удобство в использовании и превосходные результаты очистки.

К 90-летнему юбилею Kärcher: моющий пылесос Puzzi 8/1 Anniversary Edition черного цвета впечатляет превосходными результатами при очистке мягкой мебели и удалении пятен с текстильных поверхностей, а также высокой гигиеничностью и эффективностью.Этот компактный пылесос для химчистки распыляет чистящий раствор глубоко в текстильные волокна, а затем собирает его вместе с разрыхленной грязью. Эффективная система обратного всасывания обеспечивает максимально быстрое высыхание текстильных покрытий, позволяя сразу же ходить по ним. Благодаря этому моющий пылесос прекрасно удовлетворяет даже самые высокие требованиям, предъявляемые к уборке в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также к очистке салонов автомобилей.Очень короткая насадка для мягкой мебели, входящая в серийную комплектацию, значительно облегчает очистку в ограниченных пространствах. Небольшой вес и эргономичная ручка для переноски обеспечивают легкую транспортировку одной рукой. Большие нажимные кнопки, удобные для управления как рукой, так и ногой, обеспечивают максимальный комфорт в использовании. Крышка прибора и ручная насадка выполнены из прозрачного материала, что позволяет лучше видеть загрязнения. В юбилейной версиив комплект поставки входят также 16 таблеток средства RM 760 CarpetPro REINIGER ICAPSOL.

Особенности и преимущества
Отличное качество очистки
  • Эффективная глубокая очистка текстильных поверхностей.
  • Быстрое высыхание и восстановление использования очищенных объектов, благодаря эффективному сбору влаги.
  • Эффективная очистка с видимым результатом.
Эргономичная короткая насадка для мягкой мебели
  • Управлять аппаратом можно одной рукой.
  • Практичная форма рукоятки обеспечивает удобное удержание рукой в разных положениях.
  • Красное сопло обеспечивает экономный расход воды.
Малый вес и прочная компактная конструкция
  • Возможность легкой переноски одной рукой по лестнице
  • Разработан для длительного использования без усталости для пользователя.
  • Долгий срок службы пылесоса гарантирует высокую рентабельность его эксплуатации.
Съемный бак «2 в 1» с тщательно продуманной конструкцией
  • Быстрое и простое наполнение бака чистой водой.
  • Простой и удобный слив грязной воды.
  • Понятная графическая инструкция на баке аппарата для обеспечения максимальной простоты эксплуатации.
Простое управление благодаря двум большим кнопкам.
  • Нет необходимости наклоняться: включение и выключение аппарата благодаря ножному переключателю.
  • Одностадийный метод быстрой уборки: распыление и всасывание в одном рабочем процессе.
  • Двухстадийный метод: обработка волокон моющим раствором, выдерживание времени воздействия с последующим сбором влаги.
Большие задние колеса и передние ролики, которые поворачиваются на 360°.
  • Легкое маневрирование даже на неровных поверхностях.
  • Высокая маневренность и удобство эксплуатации в процессе уборки.
Откидной крюк для кабеля
  • Для надежного и безопасного хранения сетевого кабеля.
  • Практичное решение и защита кабеля от повреждений.
  • Легкая и удобная транспортировка и хранение.
Большая открытая горловина для наполнения чистой водой.
  • Быстрое и удобное наполнение бака чистой водой.
  • Есть индикатор максимального уровня заливаемой воды.
  • Никакого разлива воды при перемещении аппарата.
Держатель насадки для мягкой мебели
  • Благодаря конструкции с клипсой, насадка для обивки всегда под рукой.
  • Надежное хранение во время транспортировки.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. производительность по площади (м²/ч) 12 - 18
Расход воздуха (л/с) 71
Разрежение (мбар/кПа) 270 / 27
Расход моющего раствора (л/мин) 1
Давление распыления (бар) 1
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 8 / 7
Мощность турбины (Вт) 1200
Мощность насоса (Вт) 40
Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 71
Длина кабеля (м) 7,5
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 8,6
Вес (с упаковкой) (кг) 12,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 524 x 332 x 442

Scope of supply

  • Короткая ручная насадка для мебели
  • Моющее средство: Таблетки RM 760, 16 табл.
  • Шланг для распыления/всасывания: 2.5 м
  • Держатель для сетевого кабеля
  • Съемный контейнер 2-в-1 для чистой и грязной воды.

Оснащение

  • Держатель насадки для мягкой мебели / щелевой насадки
  • Держатель насадки для пола
  • Форсунка: Насадка для мягкой мебели, оранжевая
Профессиональный моющий пылесос Puzzi 8/1 Anniversary Edition
Области применения
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки мягкой мебели
  • Для устранения пятен с текстильных поверхностей
  • Для очистки всех текстильных поверхностей, включая салоны автомобилей
  • Для интенсивной глубокой очистки обивки автомобильных сидений
  • Для очистки обивки в зонах с повышенными гигиеническими требованиями
Принадлежности
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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