К 90-летнему юбилею Kärcher: моющий пылесос Puzzi 8/1 Anniversary Edition черного цвета впечатляет превосходными результатами при очистке мягкой мебели и удалении пятен с текстильных поверхностей, а также высокой гигиеничностью и эффективностью.Этот компактный пылесос для химчистки распыляет чистящий раствор глубоко в текстильные волокна, а затем собирает его вместе с разрыхленной грязью. Эффективная система обратного всасывания обеспечивает максимально быстрое высыхание текстильных покрытий, позволяя сразу же ходить по ним. Благодаря этому моющий пылесос прекрасно удовлетворяет даже самые высокие требованиям, предъявляемые к уборке в гостиничном и ресторанном бизнесе, а также к очистке салонов автомобилей.Очень короткая насадка для мягкой мебели, входящая в серийную комплектацию, значительно облегчает очистку в ограниченных пространствах. Небольшой вес и эргономичная ручка для переноски обеспечивают легкую транспортировку одной рукой. Большие нажимные кнопки, удобные для управления как рукой, так и ногой, обеспечивают максимальный комфорт в использовании. Крышка прибора и ручная насадка выполнены из прозрачного материала, что позволяет лучше видеть загрязнения. В юбилейной версиив комплект поставки входят также 16 таблеток средства RM 760 CarpetPro REINIGER ICAPSOL.