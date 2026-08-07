Aniversarea a 90 de ani Kärcher: curățătorul cu extracție prin pulverizare Puzzi 8/1 Anniversary Edition în negru curăță impresionant tapițeria și îndepărtează petele de pe suprafețele textile cu rezultate de curățare remarcabile și igienice și eficiență ridicată. Mașina compactă de extracție prin pulverizare pulverizează soluția de curățare adânc în fibrele textile și apoi o aspiră înapoi împreună cu murdăria desprinsă. Performanța eficientă de aspirație asigură uscarea rapidă a suprafețelor textile și pot fi călcate din nou în scurt timp. Acest lucru face ca curățătorul cu extracție prin pulverizare să fie potrivit pentru cerințele ridicate ale profesioniștilor în curățenie din industria hotelieră și a alimentației publice sau în curățarea interioarelor autovehiculelor. Duza standard extra scurtă pentru tapițerie facilitează curățarea în spații înguste. Datorită greutății reduse și a mânerului de transport ergonomic, curățătorul cu extracție prin pulverizare robust poate fi transportat cu ușurință cu o singură mână. Butoanele mari care pot fi acționate manual sau cu piciorul cresc, de asemenea, confortul pentru utilizator. Capacul aparatului și duza manuală sunt transparente pentru o vizibilitate mai bună a apei murdare. Scopul livrării ediției aniversare include, de asemenea, 16 tablete de detergent RM 760 CarpetPro Cleaner iCapsol.