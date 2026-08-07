Аппарат высокого давления HD 5/15 C Edition Power Control *EU
Практичный, мобильный, универсальный: HD 5/15 C - аппарат высокого давления без подогрева воды для вертикальной и горизонтальной работы. С хранением аксессуаров, латунной головкой цилиндра и автоматическим сбросом давления.
Компактный, легкий и универсальный HD 5/15 C аппарат высокого давления для мойки холодной водой предлагает исключительную мобильность и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной работы. Аппарат оснащен продуманной системой хранения аксессуаров, а латунная головка цилиндра и автоматический сброс давления обеспечивают долгий срок службы. В то же время он впечатляет инновационными технологиями, которые повышают удобство работы в долгосрочной перспективе, обеспечивая легкость эксплуатации и экономию времени при сборке и разборке. Высоконапорный пистолет EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для снижения удерживающей силы до нуля, а быстросъемные крепления EASY!Lock делают обращение в пять раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями, не уступая в прочности и долговечности.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Высокая мобильность
- Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку.
- Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
- Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Маневренность
- Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
- Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата.
- Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
- Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|150 / 15
|Макс. давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,8
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|25,6
|Вес (с упаковкой) (кг)
|28
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления.
Видео