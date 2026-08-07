Компактный, легкий и универсальный HD 5/15 C аппарат высокого давления для мойки холодной водой предлагает исключительную мобильность и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной работы. Аппарат оснащен продуманной системой хранения аксессуаров, а латунная головка цилиндра и автоматический сброс давления обеспечивают долгий срок службы. В то же время он впечатляет инновационными технологиями, которые повышают удобство работы в долгосрочной перспективе, обеспечивая легкость эксплуатации и экономию времени при сборке и разборке. Высоконапорный пистолет EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для снижения удерживающей силы до нуля, а быстросъемные крепления EASY!Lock делают обращение в пять раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями, не уступая в прочности и долговечности.