Аппарат высокого давления HD 5/15 C Edition Power Control *EU

Практичный, мобильный, универсальный: HD 5/15 C - аппарат высокого давления без подогрева воды для вертикальной и горизонтальной работы. С хранением аксессуаров, латунной головкой цилиндра и автоматическим сбросом давления.

Компактный, легкий и универсальный HD 5/15 C аппарат высокого давления для мойки холодной водой предлагает исключительную мобильность и подходит как для вертикальной, так и для горизонтальной работы. Аппарат оснащен продуманной системой хранения аксессуаров, а латунная головка цилиндра и автоматический сброс давления обеспечивают долгий срок службы. В то же время он впечатляет инновационными технологиями, которые повышают удобство работы в долгосрочной перспективе, обеспечивая легкость эксплуатации и экономию времени при сборке и разборке. Высоконапорный пистолет EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления для снижения удерживающей силы до нуля, а быстросъемные крепления EASY!Lock делают обращение в пять раз быстрее по сравнению с обычными винтовыми соединениями, не уступая в прочности и долговечности.

Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Высокая мобильность
  • Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку.
  • Можно сложить ручку одним нажатием кнопки.
  • Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Маневренность
  • Работа в вертикальном и горизонтальном положении.
  • Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата.
  • Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
  • Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
  • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 200 / 20
Потребляемая мощность (кВт) 2,8
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 25,6
Вес (с упаковкой) (кг) 28
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN 6, 250 бар

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 5/15 C Edition Power Control *EU
Аппарат высокого давления HD 5/15 C Edition Power Control *EU

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
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