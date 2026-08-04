Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus

Легкая, мобильная, универсальная и надежная модель компакт-класса с рабочим давлением 150 бар. С барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.

Karcher HD 5/15 CX Plus - профессиональный аппарат высокого давления компакт-класса без подогрева воды. Легкий, мобильный и универсальный - его можно эксплуатировать как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Модель снабжена удобными держателями для принадлежностей и отличаются долгим сроком службы благодаря латунной головке блока цилиндров и автоматической системе сброса давления. Особое внимание в дизайне корпуса уделено удобному хранению принадлежностей: практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел, резиновый фиксатор для шланга высокого давления и специальный резьбовой штуцер (М18 x 1,5) для хранения на корпусе аппарата приспособления для очистки поверхностей. Версия "CX Plus" - с барабаном для шланга высокого давления и грязевой фрезой - в комплекте.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus: Маневренность
Маневренность
Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
  • Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
  • Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
  • Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
  • Интегрированный барабан с 15-метровым шлангом высокого давления (у вариантов CX) обеспечивает большой радиус действия и простоту сматывания шланга.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 150 / 15
Макс. давление (бар/МПа) 200 / 20
Потребляемая мощность (кВт) 2,8
Кабель питания (м) 5
Размер сопла (мм) 32
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 28,3
Вес (с упаковкой) (кг) 31,222
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 380 x 370 x 930

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления.: 15 м
  • Технические характеристики шланга высокого давления.: DN6, 200 бар
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Грязевая фреза

Оснащение

  • Барабан для шланга
  • Функция подачи моющего средства: Всасывание
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus
Аппарат высокого давления HD 5/15 CX Plus
Принадлежности
Чистящее средство
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