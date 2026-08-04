Аппарат высокого давления HD 5/17 CX Plus
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Высокая мобильностьВстроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом. Встроенная передняя ручка для переноски обеспечивает удобную загрузку и транспортировку. Можно сложить ручку одним нажатием кнопки. Аппарат отличается компактной конструкцией и малым весом.
МаневренностьРабота в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки. Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Во время горизонтальной работы колеса не задействованы, что обеспечивает максимальную стабильность аппарата. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки.
Качество
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
- Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Отсек для хранения аксессуаров
- Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
- Винтовое соединение (M18×1,5) для хранения устройства для очистки поверхностей непосредственно на аппарате.
- Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел.
- Интегрированный барабан с 15-метровым шлангом высокого давления (у вариантов CX) обеспечивает большой радиус действия и простоту сматывания шланга.
Высокая мобильность
Маневренность
Отсек для хранения аксессуаров
Качество
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|480
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|170 / 17
|Макс. давление (бар/МПа)
|200 / 20
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Кабель питания (м)
|5
|Размер сопла (мм)
|27
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|27,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|30,822
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 370 x 930
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Технические характеристики шланга высокого давления.: DN6, 200 бар
- Распылительная трубка: 840 мм
- Грязевая фреза
Оснащение
- Барабан для шланга
- Функция подачи моющего средства: Всасывание
- Автоматическая система сброса давления.