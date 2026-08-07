Аппарат высокого давления ProHD 400
ProHD 400 — это компактный аппарат высокого давления для профессионального использования, используется как в горизонтальном, так и вертикальном положении, обладает высокой мобильностью. Латунная помпа, удобная ручка для переноски, автоматическая система регулирования давления.
Удивительно легкий аппарат высокого давления ProHD 400 сочетает в себе мощность с компактностью и поражает первоклассной мобильностью. Он универсален и предназначен для использования в вертикальном или горизонтальном положении. Аппарат имеет практическую дополнительную ручку, что облегчает его перемещение и загрузку. Система автоматического регулирования давления на ProHD 400 защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы. Это также значительно уменьшает расходы на ремонт и техническое обслуживание и обеспечивает более плавный запуск пистолета высокого давления и комфортную работу. 3-поршневой осевой насос оборудован прочной латунной головкой блока цилиндров и работает очень надежно. Практическое хранения аксессуаров включает в себя отсек для насадок, для хранения приспособления для очистки поверхностей и резиновый фиксатор для шланга высокого давления. Также есть практическая телескопическая выдвижная ручка, что упрощает хранение и транспортировку, а также обеспечивает экономию места.
Особенности и преимущества
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Превосходная мобильностьВстроенная ручка для переноски спереди аппарата облегчает его перемещение и погрузку. Очень компактная конструкция и минимальный вес.
МаневренностьРабота в вертикальном и горизонтальном положении. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки. Максимальная устойчивость при работе в горизонтальном положениии.
Надежная конструкция
- Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
- Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
Практичное хранение аксесуаров
- Резьбовые соединения (M 18 x 1,5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
- Практичная намотка шнура питания на ручку для переноски.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|500
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|130 / 13
|Макс. давление (бар/МПа)
|170 / 17
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,3
|Кабель питания (м)
|5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|21,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|23,2
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления.