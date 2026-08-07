Удивительно легкий аппарат высокого давления ProHD 400 сочетает в себе мощность с компактностью и поражает первоклассной мобильностью. Он универсален и предназначен для использования в вертикальном или горизонтальном положении. Аппарат имеет практическую дополнительную ручку, что облегчает его перемещение и загрузку. Система автоматического регулирования давления на ProHD 400 защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы. Это также значительно уменьшает расходы на ремонт и техническое обслуживание и обеспечивает более плавный запуск пистолета высокого давления и комфортную работу. 3-поршневой осевой насос оборудован прочной латунной головкой блока цилиндров и работает очень надежно. Практическое хранения аксессуаров включает в себя отсек для насадок, для хранения приспособления для очистки поверхностей и резиновый фиксатор для шланга высокого давления. Также есть практическая телескопическая выдвижная ручка, что упрощает хранение и транспортировку, а также обеспечивает экономию места.