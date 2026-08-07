Аппарат высокого давления ProHD 400

ProHD 400 — это компактный аппарат высокого давления для профессионального использования, используется как в горизонтальном, так и вертикальном положении, обладает высокой мобильностью. Латунная помпа, удобная ручка для переноски, автоматическая система регулирования давления.

Удивительно легкий аппарат высокого давления ProHD 400 сочетает в себе мощность с компактностью и поражает первоклассной мобильностью. Он универсален и предназначен для использования в вертикальном или горизонтальном положении. Аппарат имеет практическую дополнительную ручку, что облегчает его перемещение и загрузку. Система автоматического регулирования давления на ProHD 400 защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы. Это также значительно уменьшает расходы на ремонт и техническое обслуживание и обеспечивает более плавный запуск пистолета высокого давления и комфортную работу. 3-поршневой осевой насос оборудован прочной латунной головкой блока цилиндров и работает очень надежно. Практическое хранения аксессуаров включает в себя отсек для насадок, для хранения приспособления для очистки поверхностей и резиновый фиксатор для шланга высокого давления. Также есть практическая телескопическая выдвижная ручка, что упрощает хранение и транспортировку, а также обеспечивает экономию места.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления ProHD 400: Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force. Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Аппарат высокого давления ProHD 400: Превосходная мобильность
Превосходная мобильность
Встроенная ручка для переноски спереди аппарата облегчает его перемещение и погрузку. Очень компактная конструкция и минимальный вес.
Аппарат высокого давления ProHD 400: Маневренность
Маневренность
Работа в вертикальном и горизонтальном положении. Отдельное крепление для струйной трубки для хранения и транспортировки. Максимальная устойчивость при работе в горизонтальном положениии.
Надежная конструкция
  • Автоматическая система регулирования давления защищает составные части аппарата и продлевает срок его службы.
  • Высококачественная латунная головка блока цилиндров.
Практичное хранение аксесуаров
  • Резьбовые соединения (M 18 x 1,5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Резиновый фиксатор для шланга высокого давления.
  • Практичная намотка шнура питания на ручку для переноски.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Рабочее давление (бар/МПа) 130 / 13
Макс. давление (бар/МПа) 170 / 17
Потребляемая мощность (кВт) 2,3
Кабель питания (м) 5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 21,1
Вес (с упаковкой) (кг) 23,2
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления ProHD 400
Аппарат высокого давления ProHD 400
Аппарат высокого давления ProHD 400
Аппарат высокого давления ProHD 400
Аппарат высокого давления ProHD 400
Принадлежности
Чистящее средство
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