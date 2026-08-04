Наш мобильный аппарат высокого давления HD 6/15 M без подогрева в стандартной комплектации оснащен многочисленными инновационными функциями для безопасной и комфортной работы. Функция автоматического сброса давления защищает компоненты высокого давления от нагрузок в режиме ожидания, например, в то время как инновационный пистолет высокого давления EASY!Force использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу к нулю, и Быстроразъемные соединения EASY!Lock позволяют работать в пять раз быстрее, чем обычные резьбовые соединения, без ущерба для прочности и долговечности. Машина подходит для вертикальной или горизонтальной работы и, таким образом, обеспечивает большую гибкость в использовании. Прочный 3-поршневой осевой насос с латунной головкой цилиндра увеличивает мощность очистки и энергоэффективность примерно на 20%. Многочисленные варианты размещения и хранения принадлежностей, обеспечивающие их безопасность при транспортировке, а также очень удобная в обслуживании конструкция машины завершают сложную концепцию HD 6/15 M.