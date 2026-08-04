Разработанный для вертикальной и горизонтальной работы, наш компактный, мобильный и мощный аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus обеспечивает максимальную гибкость использования. Полезные детали, такие как система Servo Control (наша система регулирования объема воды и рабочего давления непосредственно на пистолете), а также легкая маневренность и низкие требования к пространству этой надежной машины гарантируют максимальный комфорт. Приводимая в действие 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем с управлением от реле давления, новая конструкция насоса обеспечивает на 20% более высокую эффективность очистки и энергоэффективность. Функция автоматического сброса давления защищает компоненты высокого давления от нагрузок в режиме ожидания. Пистолет высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления для сведения удерживающей силы к нулю, и быстроразъемные соединения EASY!Lock, которые обеспечивают в пять раз более быструю работу по сравнению с обычными винтовыми соединениями, без ущерба для прочности или долговечности, гарантируют работу без усталости и экономию времени на установку и снятие насадок. Предусмотрено несколько вариантов хранения аксессуаров непосредственно на аппарате для безопасной транспортировки.