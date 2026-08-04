Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus
Компактный, мобильный, без подогрева аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus с 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем и автоматическим сбросом давления. Высокая производительность очистки и энергоэффективность.
Разработанный для вертикальной и горизонтальной работы, наш компактный, мобильный и мощный аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus обеспечивает максимальную гибкость использования. Полезные детали, такие как система Servo Control (наша система регулирования объема воды и рабочего давления непосредственно на пистолете), а также легкая маневренность и низкие требования к пространству этой надежной машины гарантируют максимальный комфорт. Приводимая в действие 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем с управлением от реле давления, новая конструкция насоса обеспечивает на 20% более высокую эффективность очистки и энергоэффективность. Функция автоматического сброса давления защищает компоненты высокого давления от нагрузок в режиме ожидания. Пистолет высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления для сведения удерживающей силы к нулю, и быстроразъемные соединения EASY!Lock, которые обеспечивают в пять раз более быструю работу по сравнению с обычными винтовыми соединениями, без ущерба для прочности или долговечности, гарантируют работу без усталости и экономию времени на установку и снятие насадок. Предусмотрено несколько вариантов хранения аксессуаров непосредственно на аппарате для безопасной транспортировки.
Особенности и преимущества
Высококачественное оборудованиеАвтоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Высокая мобильностьТолкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Легко обслуживаетсяЛегкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
- Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
- Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
- 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Гибкость в работе
- Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
- В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Удобное хранение аксессуаров
- Держатель для закрепления пенной насадки.
- Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
- Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|380 - 760
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|270 / 27
|Потребляемая мощность (кВт)
|4,6
|Кабель питания (м)
|5
|Подвод воды
|3/4″
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|41
|Вес (с упаковкой) (кг)
|44,429
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force
- Распылительная трубка: 840 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
- Автоматическая система сброса давления.
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Области применения
- Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях