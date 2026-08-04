Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus

Компактный, мобильный, без подогрева аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus с 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем и автоматическим сбросом давления. Высокая производительность очистки и энергоэффективность.

Разработанный для вертикальной и горизонтальной работы, наш компактный, мобильный и мощный аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus обеспечивает максимальную гибкость использования. Полезные детали, такие как система Servo Control (наша система регулирования объема воды и рабочего давления непосредственно на пистолете), а также легкая маневренность и низкие требования к пространству этой надежной машины гарантируют максимальный комфорт. Приводимая в действие 4-полюсным, низкооборотным трехфазным двигателем с управлением от реле давления, новая конструкция насоса обеспечивает на 20% более высокую эффективность очистки и энергоэффективность. Функция автоматического сброса давления защищает компоненты высокого давления от нагрузок в режиме ожидания. Пистолет высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления для сведения удерживающей силы к нулю, и быстроразъемные соединения EASY!Lock, которые обеспечивают в пять раз более быструю работу по сравнению с обычными винтовыми соединениями, без ущерба для прочности или долговечности, гарантируют работу без усталости и экономию времени на установку и снятие насадок. Предусмотрено несколько вариантов хранения аксессуаров непосредственно на аппарате для безопасной транспортировки.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus: Высококачественное оборудование
Высококачественное оборудование
Автоматический сброс давления для защиты элементов аппарата в режиме ожидания Мощный, 4-полюсный, низкооборотный электродвигатель. Высококачественная латунная головка цилиндра.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus: Высокая мобильность
Высокая мобильность
Толкаемая рукоятка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что обеспечивает компактность устройства и сокращает место для хранения Аппарат легко помещается в сервисный автомобиль. Держатели для принадлежностей ускоряют подготовку к работе.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus: Легко обслуживается
Легко обслуживается
Легкий доступ к головке блока цилиндров при открытии нижней части устройства. Быстрый доступ к электрической коробке благодаря простому снятию крышки. Большой фильтр тонкой очистки воды защищает насос от частиц грязи в воде, подаваемой на вход аппарата.
Эффективное и экономичное решение
  • Пистолет высокого давления EASY!Force для работы без усталости.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Повышение энергоэффективности (до 20%)
  • Новый 3-поршневой осевой насос с уменьшенными потерями потока и давления
  • 20-процентное увеличение производительности и энергоэффективности.
Гибкость в работе
  • Может эксплуатироваться как вертикально, так и горизонтально.
  • В горизонтальном положении колеса не соприкасаются с землей, что обеспечивает высокую устойчивость аппарата.
Удобное хранение аксессуаров
  • Держатель для закрепления пенной насадки.
  • Держатель EASY!Lock для закрепления мощного сопла или приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата.
  • Практичный отсек для размещения роторного сопла.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 380 - 760
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 270 / 27
Потребляемая мощность (кВт) 4,6
Кабель питания (м) 5
Подвод воды 3/4″
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 41
Вес (с упаковкой) (кг) 44,429
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force
  • Распылительная трубка: 840 мм
  • Мощное сопло
  • Грязевая фреза
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления.: 10 м
  • Тип шланга высокого давления.: Высочайшее качество
  • Автоматическая система сброса давления.
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus
Аппарат высокого давления HD 8/18-4 M Plus

Видео

Области применения
  • Идеально подходит для использования для очистки автомобилей, в строительном и транспортном секторе, а также на промышленных предприятиях
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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