Универсальный аппарат высокого давления AP 100/50 M

AP 100/50 M является простым и гибким решением «Все в одном» для применения на различных поверхностях с использованием как разбрызгивающей, так и отсасывающей функции.

Многофункциональный аппарат AP 100/50 M представляет собой простое и гибкое комплексное решение по удалению грязи и бактерий с различных поверхностей. Распыление и всасывание чистящего средства производится одним устройством, что позволяет выполнять работу продуктивно и с экономией времени. Мощная турбина производит всасывание чистящего средства на треть быстрее, чем это происходит обычно. В результате получается сухая удобная для ходьбы поверхность. Машина не требует много времени для настройки и быстро приводится в состояние готовности. Может использоваться для ежедневной работы.

Спецификации

Технические характеристики

Объем бака для чистой воды (л) 100
Объем бака для грязной воды (л) 70
Мощность турбины (Вт) 1800
Мощность насоса (Вт) 370
Напряжение (В) 230
Вес (кг) 100

Оснащение

  • Длина шланга высокого давления: 15 м
  • Тип шланга высокого давления: для пищевой промышленности
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 6, 250 бар
  • Всасывающий шланг
  • Всасывающяя насадка
  • Длина всасывающих трубок.: 550 мм
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 40 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Металл
  • Пистолет: Пистолет Easy Press
  • Распылительная трубка: 600 мм
Принадлежности
