Mașină de curățat universală AP 100/50 M
AP 100/50 M reprezinta o solutie simpla si flexibila all in one pentru cele mai variate suprafete, cuprinde functiile de stropire dar si de aspirare ale flotei de curatenie.
Aparatul de curatat universal AP 100/50 M este o solutie simpla si flexibila all in one si indeparteaza cu grija toate murdariile si bacteriile de pe cele mai variate suprafete. Aparatul cuprinde functia de stropire dar si de aspirare a flotei de curatare, prin care se lucreaza eficient si se economiseste timp. Turbina rezistenta face ca procesul de aspirare al flotei de curatenie sa fie realizabil intr-o treime din timp in comparatie cu metodele uzuale de curatenie si asigura astfel o suprafata accesibila imediat, si uscata. Aparatul are un necesar redus de intretinere si este disponibil astfel pentru aplicatiile de curatare de zi cu zi.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Capacitate rezervor apă curată (l)
|100
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|70
|Putere turbina (W)
|1800
|Putere pompă (W)
|370
|Tensiune (V)
|230
|Greutate (kg)
|100
Echipament
- Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Versiune pentru industria alimentara
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
- Furtun de aspirare
- Duza de aspirare
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 40 mm
- Material tuburi de aspirare: Metal
- Pistol de pulverizat: Pistol Easy Press
- Lance de pulverizare: 600 mm