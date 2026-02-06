Aparatul de curatat universal AP 100/50 M este o solutie simpla si flexibila all in one si indeparteaza cu grija toate murdariile si bacteriile de pe cele mai variate suprafete. Aparatul cuprinde functia de stropire dar si de aspirare a flotei de curatare, prin care se lucreaza eficient si se economiseste timp. Turbina rezistenta face ca procesul de aspirare al flotei de curatenie sa fie realizabil intr-o treime din timp in comparatie cu metodele uzuale de curatenie si asigura astfel o suprafata accesibila imediat, si uscata. Aparatul are un necesar redus de intretinere si este disponibil astfel pentru aplicatiile de curatare de zi cu zi.