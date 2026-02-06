Mașină de curățat universală AP 100/50 M

AP 100/50 M reprezinta o solutie simpla si flexibila all in one pentru cele mai variate suprafete, cuprinde functiile de stropire dar si de aspirare ale flotei de curatenie.

Aparatul de curatat universal AP 100/50 M este o solutie simpla si flexibila all in one si indeparteaza cu grija toate murdariile si bacteriile de pe cele mai variate suprafete. Aparatul cuprinde functia de stropire dar si de aspirare a flotei de curatare, prin care se lucreaza eficient si se economiseste timp. Turbina rezistenta face ca procesul de aspirare al flotei de curatenie sa fie realizabil intr-o treime din timp in comparatie cu metodele uzuale de curatenie si asigura astfel o suprafata accesibila imediat, si uscata. Aparatul are un necesar redus de intretinere si este disponibil astfel pentru aplicatiile de curatare de zi cu zi.

Specificații tehnice

Date tehnice

Capacitate rezervor apă curată (l) 100
Capacitate rezervor de apă murdară (l) 70
Putere turbina (W) 1800
Putere pompă (W) 370
Tensiune (V) 230
Greutate (kg) 100

Echipament

  • Lungime furtun de înaltă presiune: 15 m
  • Tip furtun de înaltă presiune: Versiune pentru industria alimentara
  • Specificații furtun de înaltă presiune: DN 6, 250 bar
  • Furtun de aspirare
  • Duza de aspirare
  • Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
  • Diametru nominal tuburi de aspirare: 40 mm
  • Material tuburi de aspirare: Metal
  • Pistol de pulverizat: Pistol Easy Press
  • Lance de pulverizare: 600 mm
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova