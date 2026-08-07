Аппарат высокого давления HDS 5/11 UX
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/11 UX. Доступная по цене модель начального уровня с барабаном для шланга и напорным шлангом длиной 15 м, инновационной вертикальной конструкцией, высокой мобильностью и эргономичностью.
HDS 5/11 UX: модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды впечатляет своей утонченной и инновационной вертикальной конструкцией. Этот тип горизонтальной конструкции машины обеспечивает меньший вес и очень компактные размеры. Благодаря этому машину очень легко транспортировать в универсалах, а благодаря большим колесам и рукоятке она очень мобильна на неровных поверхностях. Высокоэффективная очистка гарантируется сочетанием запатентованной технологии форсунок, турбонагнетателя и увеличенной производительности насоса. С помощью пистолета высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъемных застежек EASY!Lock, которые упрощают установку. собирается и разбирается в пять раз быстрее, чем с обычными резьбовыми соединениями, станок очень удобен в использовании. Простота эксплуатации, возможность хранения шланга и струйной трубки, а также встроенная катушка для шланга с 15-метровым напорным шлангом дополняют обширное оборудование машины.
Особенности и преимущества
Встроенная катушка для шлангаУдобное и надежное место для хранения шланга высокого давления Эргономическое применение Быстрая настройка аппарата
Инновационная вертикальная конструкцияУдобная транспортировка по ступенькам и в труднопроходимых местах Большие колеса для грунтовых поверхностей
Мелкоячеистый водный фильтрЭффективно защищает насос высокого давления от загрязнения Легко снимается извне
Компактность конструкции
- Компактность при хранении и транспортировке
- Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке
- Идеально подходит для небольших транспортных средств
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450
|Рабочее давление (бар/МПа)
|110 / 11
|Температура (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,2
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|2,4
|Подвод воды
|3/4″
|Топливный бак (л)
|6,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|67,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|76,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 15 м
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Автоматическая система сброса давления.
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.