HDS 5/11 UX Plus: модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды впечатляет своим утонченным и инновационным вертикальным дизайном. Этот тип горизонтальной конструкции машины обеспечивает меньший вес и очень компактные размеры. Благодаря этому машину очень легко транспортировать в универсалах, а благодаря большим колесам и рукоятке она очень мобильна на неровных поверхностях. Высокоэффективная очистка гарантируется сочетанием запатентованной технологии форсунок, турбонагнетателя, повышенной эффективности насоса и мощного грязеструйного аппарата. С помощью пистолета высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъемных застежек EASY!Lock, которые упрощают установку. собирается и разбирается в пять раз быстрее, чем с обычными резьбовыми соединениями, станок очень удобен в использовании. Простота эксплуатации, возможность хранения шланга и струйной трубки, а также встроенная катушка для шланга с 15-метровым напорным шлангом дополняют обширное оборудование машины.