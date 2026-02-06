Водонагреватель HG 64
С мобильным водонагревателем HG 64 можно легко и экономично преобразовать любой аппарат высокого давления без функции подогрева воды в высокоэффективную мойку высокого давления с подогревом.
При мойке аппаратом высокого давления горячей водой можна добиться ускорения и улучшения качества чистки до 35% по сравнению с чисткой холодной водой. Мобильный водонагреватель HG 64 - это экономически выгодное решение для модернизации аппарата высокого давления без функции подогрева воды независимо от того, сколько ему лет, какова его мощность и кто его производитель. Горячая вода растворяет масляно-жировые и засохшие загрязнения намного лучше, чем холодная, а также сокращает расход моющих средств и количество бактерий, находящихся на очищенной поверхности. Благодаря высокой температуре можно уменьшить рабочее давление при сохранении эффективности очистки на чувствительных поверхностях. Мобильный водонагреватель имеет корпус в виде трубчатой рамы, которая обеспечивает эффективную защиту рабочих компонентов от механических повреждений. Аппарат предназначен для длительной непрерывной работы, имеет предохранительный блок с реле давления для защиты от недостатка воды, а также долговечную и эффективную горелку с низким уровнем выхлопа и тепловой мощностью 64 кВт. Встроенная система демпфирования обеспечивает эффективную защиту нагревательного змеевика от перепадов давления, тем самым увеличивая его срок службы.
Особенности и преимущества
Прочный и долговечныйВысокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». Испытанная и проверенная система безопасности Kärcher гарантирует оптимальную защиту аппарата и оператора Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Горячая вода повышает производительность очисткиСокращение времени уборки и сокращение затрат рабочей силы Более эффективное удаление масел и смазок Антибактериальный эффект и защита чувствительных поверхностей
Простота обслуживанияЛегкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания Встроенный топливный фильтр и съемный топливный бак для очистки.
Очень простая эксплуатация
- Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
- Первоклассная мобильность благодаря большим колесам и ролику со стояночным тормозом
- Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
Спецификации
Технические характеристики
|Мощность нагревателя (кВт)
|64
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|55 ° C ∆ T @ (л/ч)
|900
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|124,239
|Вес (с упаковкой) (кг)
|136,621
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1000 x 850 x 1080
