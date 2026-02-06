Водонагреватель HG 64

С мобильным водонагревателем HG 64 можно легко и экономично преобразовать любой аппарат высокого давления без функции подогрева воды в высокоэффективную мойку высокого давления с подогревом.

При мойке аппаратом высокого давления горячей водой можна добиться ускорения и улучшения качества чистки до 35% по сравнению с чисткой холодной водой. Мобильный водонагреватель HG 64 - это экономически выгодное решение для модернизации аппарата высокого давления без функции подогрева воды независимо от того, сколько ему лет, какова его мощность и кто его производитель. Горячая вода растворяет масляно-жировые и засохшие загрязнения намного лучше, чем холодная, а также сокращает расход моющих средств и количество бактерий, находящихся на очищенной поверхности. Благодаря высокой температуре можно уменьшить рабочее давление при сохранении эффективности очистки на чувствительных поверхностях. Мобильный водонагреватель имеет корпус в виде трубчатой рамы, которая обеспечивает эффективную защиту рабочих компонентов от механических повреждений. Аппарат предназначен для длительной непрерывной работы, имеет предохранительный блок с реле давления для защиты от недостатка воды, а также долговечную и эффективную горелку с низким уровнем выхлопа и тепловой мощностью 64 кВт. Встроенная система демпфирования обеспечивает эффективную защиту нагревательного змеевика от перепадов давления, тем самым увеличивая его срок службы.

Особенности и преимущества
Водонагреватель HG 64: Прочный и долговечный
Прочный и долговечный
Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». Испытанная и проверенная система безопасности Kärcher гарантирует оптимальную защиту аппарата и оператора Прочная трубчатая рама защищает аппарат при работе в тяжелых условиях.
Водонагреватель HG 64: Горячая вода повышает производительность очистки
Горячая вода повышает производительность очистки
Сокращение времени уборки и сокращение затрат рабочей силы Более эффективное удаление масел и смазок Антибактериальный эффект и защита чувствительных поверхностей
Водонагреватель HG 64: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Легкий доступ ко всем компонентам для сервисного обслуживания Встроенный топливный фильтр и съемный топливный бак для очистки.
Очень простая эксплуатация
  • Интуитивное управление при помощи единственного поворотного переключателя.
  • Первоклассная мобильность благодаря большим колесам и ролику со стояночным тормозом
  • Возможность хранения всех комплектующих аксессуаров непосредственно на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Мощность нагревателя (кВт) 64
Температура (при подаче 12°C) (°C) макс. 80
55 ° C ∆ T @ (л/ч) 900
Масса (без принадлежностей) (кг) 124,239
Вес (с упаковкой) (кг) 136,621
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1000 x 850 x 1080
