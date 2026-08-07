Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp pack

Наша аккумуляторная цепная пила CS 400/36 Bp прекрасно подходит для ежедневного использования в самых сложных условиях, она удобна в работе благодаря сбалансированной эргономичной конструкции, простоте в управлении и низкому уровню вибраций.

Надежная аккумуляторная цепная пила CS 400/36 Bp идеально подходит для ежедневного ухода за домом, садоводством, ликвидацией последствий стихии, небольших лесозаготовительных работ, благоустройства парков и городских территорий. Пила прекрасно сбалансирована и очень удобно лежит в руке, с минимальным уровнем вибрации и абсолютно без выделения вредных веществ в атмосферу. Она работает намного тише, чем бензопилы, и имеет низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Особенности и преимущества
Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp pack: Механический тормоз цепи
Механический тормоз цепи
Немедленная остановка при отбросе пилы.
Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp pack: Автоматическое смазывание цепи
Автоматическое смазывание цепи
Оптимальное смазывание цепи для обеспечения длительного срока службы. Упрощенное техническое обслуживание.
Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp pack: Встроенный масляный бачок со смотровым окошком
Встроенный масляный бачок со смотровым окошком
Простота контроля уровня масла. Крышка масляного бачка закреплена во избежание ее потери.
Комплектация с комбинированным ключом
  • Возможность быстрого натяжения цепи.
  • Простота замены цепи и шины.
Быстрая и мощная
  • Высокая скорость цепи 23 м/с обеспечивает более быструю и точную распиловку.
  • Высокая производительность на уровне бензиновых моделей, даже для твердых пород дерева.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Чрезвычайно экономичен, так как отсутствуют эксплуатационные расходы на бензин, фильтры и т.д.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Шина (мм) 400
Скорость движения цепи (м/с) 23
Шаг цепи 3/8″
Толщина приводных звеньев 1,3 мм / 0,050''
Число приводных звеньев 56
Объем масляного бачка (мл) 160
Привод Бесщеточный электродвигатель
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 36
Емкость (Ач) 7,5
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (разр.) макс. 170 (6,0 Aч) / макс. 230 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 25 (6,0 Aч) / макс. 30 (7,5 Ач)
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Длина кабеля зарядного устройства. (м) 1,2
Вес (без аксессуаров) (кг) 4
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 880 x 210 x 250

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Шина
  • Цепь пилы
  • Защитный кожух цепи
  • Автоматическое смазывание цепи
  • Тормоз цепи
  • Индикатор уровня масла

Оснащение

  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power+ 36 В / 7,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power+ 36 В (1 шт.)
Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp pack
Профессиональная цепная пила CS 400/36 Bp pack

Видео

Области применения
  • Идеально подходит для ухода за участком, садоводства и заготовки дров
  • Для расчистки территории после штормов и ураганов, а также для валки небольших и средних деревьев
  • Для ухода за деревьями и кустарниками в парках и городских районах
  • Для обработки бревен, например, для нарезки балок
  • Подходит для работы в закрытых помещениях
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
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