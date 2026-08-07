Drujba profesionala cu acumulator CS 400/36 Bp pack *EU
Fierăstrăul nostru cu lanț CS 400/36 Bp Pack alimentat cu acumulatori se potrivește ergonomic în mâna ta, cu vibrații minime și absolut fără gaze de eșapament și se mândrește cu performanțe remarcabile în ceea ce privește cerințele unei utilizării zilnice.
Face excelent față provocării de a efectua întreținerea zilnică a locuinței, lucrări de grădinărit sau de a elimina daunele provocate de furtuni, de a efectua mici activități forestiere sau lucrări de îmbunătățire în parcuri și zone urbane: ferăstrăul robust cu lanț CS 400/36 Bp Pack de la Kärcher, alimentat cu acumulatori. Ferăstrăul este perfect echilibrat și se simte foarte ergonomic în mâna ta, cu vibrații minime și absolut fără nici un gaz de eșapament. Este mai puțin zgomotos decât aparatele alimentate cu benzină și are costuri relativ scăzute de operare și întreținere.
Caracteristici si beneficii
Frână mecanică pentru lanțOprește imediat lanțul în caz de recul.
Lubrifiere automata a lantuluiLubrifiere optimă a lanțului pentru o durată lungă de viață. Reduce efortul de întreţinere.
Rezervor integrat de ulei cu vizor de inspecțieNivelul de umplere este clar vizibil și ușor de citit. Capac rezervor de ulei atașat pentru a preveni scurgerile.
Chei combinate integrate
- Permite retensionarea rapidă a lanțului.
- Lanțul și șina sunt ușor de schimbat.
Rapidă și puternică
- O viteză mai mare a lanțului, de 23 m/s, asigură tăieri mai rapide și mai precise.
- Performanță ridicată, la egalitate cu aparatele alimentate cu benzină, chiar și în cazul esențelor tari de lemn.
Motor fără perii
- Efort minim de întreținere și durată lungă de viață.
- Generare scăzută de căldură și eficiență ridicată.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Acumulatorul poate fi schimbat și montat rapid pe alte echipamente, în funcție de necesități.
- Crește productivitatea și siguranța în timpul lucrului.
Fara emisii de substante periculoase sau CO2
- Protejează mediul înconjurător și sănătatea utilizatorului.
Vibratii semnificativ reduse comparativ cu masinile cu motoare termice
- Muncă fără efort pe perioade lungi de timp.
- Protejează sănătatea utilizatorului.
Costuri de exploatare şi de întreţinere mai mici cu până la 90% comparativ cu uneltele alimentate cu benzină
- Deosebit de economic, deoarece nu există costuri de funcționare, de exemplu pentru benzină.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Lama de taiere (mm)
|400
|Viteza lanțului (m/s)
|23
|Pasul lanțului
|3/8″
|Grosime zale de antrenare
|1,3 mm / 0,050"
|Numărul de manete de antrenare
|56
|Capacitatea rezervorului de ulei (ml)
|160
|Propulsie
|Motor fără perii
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|7,5
|Performanță per încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Lungimea cablului de încărcare a bateriei. (m)
|1,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|880 x 210 x 250
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Lama de taiere
- Lanţ de drujbă
- Protecție lanț
- Lubrifiere automata a lantului
- Frână cu lanț
- Indicatorul nivelului de ulei
Echipament
- Acumulator: Acumulator Battery Power+ 36 V/ 7,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid acumulator Battery Power+ 36 V (1 buc.)
Video
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru întreținerea casei, grădinărit și tăierea unei cantități mici de lemn de foc
- Pentru operațiile de curățare după furtună și tăierea copacilor mici și mijlocii
- Pentru lucrări de întreținere a arborilor și gardurilor vii în parcuri și în zonele urbane
- Pentru prelucrarea lemnului, cum ar fi tăierea la dimensiune sau tăierea grinzilor la lungime
- Potrivit pentru utilizarea în încăperi închise