Face excelent față provocării de a efectua întreținerea zilnică a locuinței, lucrări de grădinărit sau de a elimina daunele provocate de furtuni, de a efectua mici activități forestiere sau lucrări de îmbunătățire în parcuri și zone urbane: ferăstrăul robust cu lanț CS 400/36 Bp Pack de la Kärcher, alimentat cu acumulatori. Ferăstrăul este perfect echilibrat și se simte foarte ergonomic în mâna ta, cu vibrații minime și absolut fără nici un gaz de eșapament. Este mai puțin zgomotos decât aparatele alimentate cu benzină și are costuri relativ scăzute de operare și întreținere.