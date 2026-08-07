Профессиональная воздуходувка LB 930/36 Bp
Наша мощная воздуходувка LB 930/36 Bp не только быстро удаляет опавшую листву и другой мусор из самых труднодоступных мест, но и делает это так тихо, что может применяться в местах, требующих соблюдения тишины. При этом она не выделяет вредных веществ в атмосферу.
Мощная, экономичная и экологически чистая: наша аккумуляторная воздуходувка LB 930/36 Bp Pack впечатляет во всех отношениях. Она быстро удаляет опавшую листву и другой мусор из самых труднодоступных мест, но и делает этот так тихо, что может применяться даже в местах, требующих соблюдения тишины. Кроме того, она не выделяет никаких вредных веществ, которые могут нанести вред окружающей среде, удобна в использовании и имеет минимальные эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.
Особенности и преимущества
Металлический скребокУдаляет клейкие загрязнения. Защищает конец выдувной трубы от повреждений.
Высокоскоростная насадкаФормирует мощный сфокусированный поток воздуха. Легко отделяет от поверхности мокрую листву и грязь
Плавная регулировка скорости и кнопка ТурбоВозможность оптимальной настройки скорости потока воздуха и повышения мощности в необходимых случаях. Максимальный контроль при удалении мокрой листвы и стойких загрязнений.
Удобный плечевой ремень
- Работа в удобной позе, исключающей переутомление.
- Сбалансированная конструкция.
До 50% тише бензиновых инструментов
- Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
- Снижение вредных факторов на пользователей и окружающую среду.
Бесщеточный электродвигатель
- Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
- Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Без выбросов вредных веществ и CO2
- Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
Уровень вибрации значительно ниже, чем у бензинового инструмента
- Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
- Безопасен для здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
- Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Мощность потока воздуха (м³/ч)
|930
|Поток воздуха (м/с)
|макс. 60
|Мощность выдувания (Н)
|14
|Напряжение (В)
|36
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 40 (6,0 Aч) / макс. 50 (7,5 Ач)
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|916 x 177 x 325
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Насадка с металлическим скребком
- Высокоскоростная насадка
- Плечевой ремень
Видео
Области применения
- Для очистки небольших и средних площадей и удаления небольших загрязнений
- Для очистки труднодоступных мест от грязи
- Для очистки опавших листьев, отрезанных веточек, грязи и мусора
- Идеальное решение для выполнения работ на объектах, требующих соблюдения тишины, в т. ч. в ночное время