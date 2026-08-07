Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp

Прочная, надежная и обеспечивающая высочайшие результаты по уходу за газоном: аккумуляторная газонокосилка LM 530/36 Bp Pack со стальной декой. Многофункциональная, с низким уровнем шума и без вредных выбросов в атмосферу.

Аккумуляторная газонокосилка LM 530/36 Bp не уступает своим бензиновым аналогам ни в производительности, ни в оснащенности. Этот надежный аппарат со стальной декой, с колесами на подшипниках, автоматической интеллектуальной системой контроля частоты вращения двигателя, продлевающей время непрерывной работы и регулируемой скоростью движения, был разработан специально для профессионального ухода за газонами. Подстриженную траву, по выбору, можно собирать в травосборник, выбрасывать в сторону или назад, либо использовать для мульчирования.

Особенности и преимущества
Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp: Простая регулировка высоты среза
Простая регулировка высоты среза
Простая и удобная настройка необходимой высоты среза травы. Точное задание высоты среза для решения разных задач.
Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp: Тяговый электродвигатель с регулировкой скорости движения
Тяговый электродвигатель с регулировкой скорости движения
Индивидуальная настройка при помощи ползункового регулятора. Экономия сил, облегчение работы.
Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp: Интеллектуальная автоматическая система контроля частоты вращения двигателя
Интеллектуальная автоматическая система контроля частоты вращения двигателя
Оптимальная скорость скашивания и постоянно высокая производительность. Сбережение заряда аккумулятора и увеличение площади обработки от одного заряда.
Стальной корпус деки
  • Очень прочная конструкция.
  • Долговечные компоненты.
Совмещает три функции в одном устройстве для разных типов кошения
  • Скошенную траву можно собирать в травосборник, мульчировать или сбрасывать.
Бесщеточный электродвигатель
  • Минимальные затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.
  • Низкое тепловыделение и высокая эффективность.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Уровень шума значительно ниже, чем у бензиновых газонокосилок
  • Идеально подходит для работы в зонах с особыми требованиями к уровню шума и в темное время суток.
  • Снижение вредных факторов на пользователей и окружающую среду.
Низкая вибрация и без выбросов вредных веществ, по сравнению с бензиновыми моторами
  • Легкий в использовании оператором в течение длительного времени.
  • Безопасен для окружающей среды и здоровья пользователя.
До 90% меньше эксплуатационные затраты и техническое обслуживание, по сравнению с бензиновым инструментом
  • Выгоден в эксплуатации, потому что нет затрат на бензин
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Рабочая ширина (мм) 530
Высота среза травы (мм) 30 - 110
Частота вращения (об/мин) 3100
Макс. скорость движения (км/ч) 2 - 5
Материал деки Сталь
Емкость контейнера для сбора травы (л) 70
Материал травосборника Материал
Уровень шума (дБ(А)) 95
Уровень вибраций (м/с²) 0,8
Напряжение (В) 36
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) макс. 600 (6,0 Aч) / макс. 750 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 40 (6,0 Aч) / макс. 55 (7,5 Ач)
Вес (без аксессуаров) (кг) 32
Вес (с упаковкой) (кг) 38
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1580 x 550 x 1130

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Задний привод
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник
  • Нож
Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp
Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp
Профессиональная газонокосилка LM 530 /36Bp

Видео

Области применения
  • Для стрижки малых и средних по площади газонов
  • Срезанную траву можно по выбору собирать в травосборник, выбрасывать в сторону или использовать для мульчирования
Принадлежности
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Created with AI (artificial intelligence)

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