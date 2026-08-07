Мотопомпа для грязной воды WWP 45
Насос для сточных вод WWP 45 с часовой производительностью до 45 м3 воды впечатляет мощным бензиновым двигателем особенно в тех случаях, когда нет внешнего источника питания.
Затопленные подвалы или котлованы — это типичные области применения нашего высокомобильного насоса для сточных вод WWP 45, с прочной стальной трубчатой рамой, предназначенной для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря мощному бензиновому двигателю аппарат работает полностью независимо от внешнего источника питания и способен откачивать до 45 м3 воды в час (750 литров в минуту). Он также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм. При необходимости насос также может использоваться для решения других задач, например, для водоснабжения в сельском хозяйстве.
Особенности и преимущества
Готов к эксплуатации в тяжелых условиях эксплуатацииПрочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Насос также без проблем откачивает воду, содержащую твердые частицы размером до 30 мм.
Очень мощныйБеспрерывная откачка до 100 м3 воды за одну заправку бака. Для быстрой перекачки очень больших объемов воды (750 л/мин или 45 м3/ч).
Широкий спектр примененияБыстрая загрузка прицепов HD / HDS или контейнеров IB. Может использоваться для откачки котлованов, подземных парковок или подземных переходов.
Удобство для пользователя
- Мощные бензиновые двигатели EU STAGE V с тяговым пуском и ручным дросселем.
- Высокая мобильность и простота транспортировки благодаря компактным размерам и небольшому весу.
- Удобный доступ ко всем компонентам, требующим обслуживания.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (м³/ч)
|<= 45
|Макс. высота всасывания (м)
|макс. 7
|Высота подачи (м)
|макс. 25
|Макс. размер частиц грязи (мм)
|макс. 30
|Тип привода
|Бензин
|Рабочий объем (см³)
|196
|Мощность двигателя (кВт/л.с.)
|5,1 / 6,9
|Емкость бака (л)
|3,6
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|35,7
|Вес (с упаковкой) (кг)
|40,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|629 x 425 x 445
Scope of supply
- Воздушная заслонка с ручным управлением
- Масломерный щуп
- Входной сетчатый фильтр
- Хомут для шланга: 3 шт.
- Соединение шланга: 2 шт.
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Области применения
- Откачивание больших объемов воды в строительстве, например, затопленные котлованы
- Откачивание больших объемов воды в муниципалитетах, например, затопленные подвалы
- Перекачивание больших объемов воды в сельском хозяйстве, например, для водоснабжения
- Также для быстрого заполнения баков для воды, например, в HD трейлерах