Pompa pentru apa murdara WWP 45

Cu o capacitate de pompare de până la 45 m3/h, motopompa de apă semimurdară WWP 45 impresionează cu un motor puternic pe benzină, în aplicațiile în care nu există sursă de alimentare externă.

Pivnițe inundate sau gropi de excavare sunt aplicații tipice pentru motopompa de apă semimurdară WWP 45 cu cadru robust din oțel, care este proiectată pentru aplicații dure. Datorită unui motor puternic pe benzină, motopompa funcționează independent de o sursă de alimentare externă și este capabilă să pompeze până la 45 m3/h de apă (750 l / min). De asemenea, procesează cu ușurință particule foarte grosiere până la un diametru de maxim 30 milimetri. Dacă este necesar, pompa poate fi de asemenea utilizată pentru alte aplicații, de ex. pentru alimentarea cu apă în agricultură.

Caracteristici si beneficii
Pompa pentru apa murdara WWP 45: Dezvoltat pentru aplicații dure
Dezvoltat pentru aplicații dure
Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. De asemenea, prelucrează cu ușurință particule grosiere până la o dimensiune de 30 de milimetri.
Pompa pentru apa murdara WWP 45: Foarte puternic
Foarte puternic
Pompa neîntreruptă de până la 100 m Pentru pomparea rapidă a volumelor de apă foarte mari (750 l / min sau 45 m³ / h).
Pompa pentru apa murdara WWP 45: O gamă largă de aplicații
O gamă largă de aplicații
Încărcare rapidă a remorcilor HD / HDS sau containere IB. Poate fi utilizat pentru pomparea gropilor de excavare, a parcărilor subterane sau a pasajelor.
Utilizare prietenoasa
  • Motoare puternice pe benzină EU STAGE V cu pornire la tracțiune și sufocare manuală.
  • Mobilitate ridicată și transport simplu datorită dimensiunilor compacte și a greutății mici.
  • Toate componentele relevante pentru servicii sunt ușor accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Debit transportat (m³/h) <= 45
Înălţimea maxima de aspirare (m) max. 7
Înălțimea de pompare (m) max. 25
Max. dimensiunea particulelor (mm) max. 30
Angrenaj Benzina
Capacitate cilindru (cm³) 196
Putere motor (kW/hp) 5,1 / 6,9
Capacitate rezervor (l) 3,6
Greutate fără accesorii (kg) 35,7
Greutate cu ambalaj (kg) 40,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 629 x 425 x 445

Scope of supply

  • Sufocare manuală
  • Garnitura de ulei
  • Coșul de aspirație
  • Clemă de furtun: 3 Bucată
  • Conector pentru furtun: 2 Bucată
Pompa pentru apa murdara WWP 45
Pompa pentru apa murdara WWP 45

Video

Domenii de intrebuintare
  • Extragerea volumelor mari de apă în construcții, de ex. gropi de excavare inundate
  • Extragerea volumelor mari de apă în municipalități, de ex. pivnițe inundate
  • Pomparea volumelor mari de apă în agricultură, de ex. pentru alimentarea cu apă
  • De asemenea, pentru umplerea rapidă a rezervoarelor de apă, de ex. Remorci HD
Accesorii
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