Pivnițe inundate sau gropi de excavare sunt aplicații tipice pentru motopompa de apă semimurdară WWP 45 cu cadru robust din oțel, care este proiectată pentru aplicații dure. Datorită unui motor puternic pe benzină, motopompa funcționează independent de o sursă de alimentare externă și este capabilă să pompeze până la 45 m3/h de apă (750 l / min). De asemenea, procesează cu ușurință particule foarte grosiere până la un diametru de maxim 30 milimetri. Dacă este necesar, pompa poate fi de asemenea utilizată pentru alte aplicații, de ex. pentru alimentarea cu apă în agricultură.