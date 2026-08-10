Система водоподготовки WRB 4000 Bio
Решение для очистки воды по биологическому принципу: установка WRB 4000 Bio течение часа очищает до 4000 л сточных вод, образующихся при работе автомобильных моечных установок. Техническая вода, подготовленная ею без применения каких-либо химикатов, повторно используется для выполнения моющих операций.
Биологическая водоочистная установка Kärcher WRB 2000 Bio позволяет владельцам моечных установок для легковых и грузовых автомобилей экономить до 98 % водопроводной воды. Очищая естественным образом до 2000 л сточной воды в час, она возвращает ее в технологический процесс мойки. При этом подготавливаемая без применения химикатов высококачественная техническая вода не имеет мути и неприятного запаха. Установка WRB 2000 Bio занимает очень мало места, что позволяет без проблем размещать ее даже в стесненных пространственных условиях. При этом не требуется выполнять земляные работы и устанавливать отдельный маслоотстойник.
Особенности и преимущества
Компактность конструкции
- Возможность установки даже в стесненных пространственных условиях.
- Дооснащение не требует затратных земляных работ.
Сертификат одобрения конструктивного исполнения
- Максимальная степень рециркуляции в соответствии с водоохранным законодательством ФРГ.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|2000 x 1000 x 2100