Система водоподготовки WRB 4000 Bio

Решение для очистки воды по биологическому принципу: установка WRB 4000 Bio течение часа очищает до 4000 л сточных вод, образующихся при работе автомобильных моечных установок. Техническая вода, подготовленная ею без применения каких-либо химикатов, повторно используется для выполнения моющих операций.

Биологическая водоочистная установка Kärcher WRB 2000 Bio позволяет владельцам моечных установок для легковых и грузовых автомобилей экономить до 98 % водопроводной воды. Очищая естественным образом до 2000 л сточной воды в час, она возвращает ее в технологический процесс мойки. При этом подготавливаемая без применения химикатов высококачественная техническая вода не имеет мути и неприятного запаха. Установка WRB 2000 Bio занимает очень мало места, что позволяет без проблем размещать ее даже в стесненных пространственных условиях. При этом не требуется выполнять земляные работы и устанавливать отдельный маслоотстойник.

Особенности и преимущества
Компактность конструкции
  • Возможность установки даже в стесненных пространственных условиях.
  • Дооснащение не требует затратных земляных работ.
Сертификат одобрения конструктивного исполнения
  • Максимальная степень рециркуляции в соответствии с водоохранным законодательством ФРГ.
Спецификации

Технические характеристики

Количество фаз тока (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50 - 60
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 2000 x 1000 x 2100
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Created with AI (artificial intelligence)

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