Подметальная машина KM 100/120 R G (бензиновая)
Универсальная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R G оснащена удобной гидравлической системой разгрузки бункера и эффективной системой фильтрации на основе круглых фильтров с механизмом их автоматической очистки.
Как на сильно запыленных наружных территориях, так и в хорошо проветриваемых помещениях: предлагаемая Kärcher надежная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R G впечатляет широкими функциональными возможностями, превосходными результатами уборки и возможностью адаптации к самым разнообразным потребностям клиентов. Благодаря плавающей подвеске цилиндрической щетки она подходит для очистки поверхностей самой разнообразной структуры. Вместительный бункер (120 л), отклоняемая боковая щетка и высокая рабочая скорость (7 км/ч) гарантируют быструю и эффективную уборку без опасности повреждения машины и окружающих предметов. Удобство работы для оператора обеспечивается эргономичной концепцией управления, автоматической разгрузкой бункера (с подъемом на высоту до 152 см) и превосходной видимостью рабочей зоны. Система фильтрации на основе круглых фильтров с площадью поверхности 6 м² обеспечивает непрерывную работу практически без подъема пыли, причем автоматическая система очистки фильтров удваивает срок их службы и защищает здоровье оператора. Ряд опциональных монтажных комплектов позволяет адаптировать машину практически к любым индивидуальным запросам клиентов.
Особенности и преимущества
Высокая производительностьОтличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Удобная и безопасная эксплуатацияВысокий уровень комфорта при вождении и гидравлическое опорожнение контейнера высотой до 152 см. Простое управление, понятное и эргономичное расположение элементов управления. Логическое соединение функций для предотвращения ошибок в работе.
Большая площадь фильтрации с автоматической очисткой фильтраАвтоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
- Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
- Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации
Технические характеристики
|Привод ходовой части
|Гидравлический
|Мощность привода (кВт)
|6,3
|Тип привода
|Бензин
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|7000
|Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч)
|8890
|Рабочая ширина (мм)
|730
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1000
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1270
|Бункер (л)
|120
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|7
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|6
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|572,92
|Масса рабочая (кг)
|570
|Вес (с упаковкой) (кг)
|575
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1700 x 1195 x 1370
Scope of supply
- Полиэфирный круглый фильтр
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Автоматическая очистка фильтра
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
- Катализатор
- Автоматическое отклонение боковой щетки
- Пневматически управляемая боковая щетка
- Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Области применения
- Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
- Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
- Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках