Как на сильно запыленных наружных территориях, так и в хорошо проветриваемых помещениях: предлагаемая Kärcher надежная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R G впечатляет широкими функциональными возможностями, превосходными результатами уборки и возможностью адаптации к самым разнообразным потребностям клиентов. Благодаря плавающей подвеске цилиндрической щетки она подходит для очистки поверхностей самой разнообразной структуры. Вместительный бункер (120 л), отклоняемая боковая щетка и высокая рабочая скорость (7 км/ч) гарантируют быструю и эффективную уборку без опасности повреждения машины и окружающих предметов. Удобство работы для оператора обеспечивается эргономичной концепцией управления, автоматической разгрузкой бункера (с подъемом на высоту до 152 см) и превосходной видимостью рабочей зоны. Система фильтрации на основе круглых фильтров с площадью поверхности 6 м² обеспечивает непрерывную работу практически без подъема пыли, причем автоматическая система очистки фильтров удваивает срок их службы и защищает здоровье оператора. Ряд опциональных монтажных комплектов позволяет адаптировать машину практически к любым индивидуальным запросам клиентов.