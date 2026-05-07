Подметальная машина KM 100/120 R G (бензиновая)

Универсальная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R G оснащена удобной гидравлической системой разгрузки бункера и эффективной системой фильтрации на основе круглых фильтров с механизмом их автоматической очистки.

Как на сильно запыленных наружных территориях, так и в хорошо проветриваемых помещениях: предлагаемая Kärcher надежная подметально-всасывающая машина с сиденьем для оператора KM 100/120 R G впечатляет широкими функциональными возможностями, превосходными результатами уборки и возможностью адаптации к самым разнообразным потребностям клиентов. Благодаря плавающей подвеске цилиндрической щетки она подходит для очистки поверхностей самой разнообразной структуры. Вместительный бункер (120 л), отклоняемая боковая щетка и высокая рабочая скорость (7 км/ч) гарантируют быструю и эффективную уборку без опасности повреждения машины и окружающих предметов. Удобство работы для оператора обеспечивается эргономичной концепцией управления, автоматической разгрузкой бункера (с подъемом на высоту до 152 см) и превосходной видимостью рабочей зоны. Система фильтрации на основе круглых фильтров с площадью поверхности 6 м² обеспечивает непрерывную работу практически без подъема пыли, причем автоматическая система очистки фильтров удваивает срок их службы и защищает здоровье оператора. Ряд опциональных монтажных комплектов позволяет адаптировать машину практически к любым индивидуальным запросам клиентов.

Особенности и преимущества
Высокая производительность
Отличный результат подметания благодаря системе плавающей основной щетки. Большой объем контейнера для мусора (120 л) для длительного и непрерывного использования. Надежная конструкция и проверенные компоненты снижают время простоя машины.
Удобная и безопасная эксплуатация
Высокий уровень комфорта при вождении и гидравлическое опорожнение контейнера высотой до 152 см. Простое управление, понятное и эргономичное расположение элементов управления. Логическое соединение функций для предотвращения ошибок в работе.
Большая площадь фильтрации с автоматической очисткой фильтра
Автоматическая очистка фильтра с пятиминутными интервалами и после выключения. Эффективная очистка фильтра площадью 6 м² удваивает его срок службы. Практически беспыльное непрерывное подметание независимо от объема пыли.
Удобное техническое обслуживание и быстрый сервис.
  • Все важные компоненты легко проверить и заменить без использования инструментов.
  • Продуманная концепция кожуха для очень легкого доступа ко всем компонентам машины.
Спецификации

Технические характеристики

Привод ходовой части Гидравлический
Мощность привода (кВт) 6,3
Тип привода Бензин
Макс. производительность по площади (м²/ч) 7000
Макс. производительность по площади с 2 бок. Щетками (м²/ч) 8890
Рабочая ширина (мм) 730
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1000
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1270
Бункер (л) 120
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 7
Площадь поверхности фильтра (м²) 6
Вес (с аксессуарами) (кг) 572,92
Масса рабочая (кг) 570
Вес (с упаковкой) (кг) 575
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1700 x 1195 x 1370

Scope of supply

  • Полиэфирный круглый фильтр
  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Автоматическая очистка фильтра
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Катализатор
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
  • Пневматически управляемая боковая щетка
  • Опциональное крепление ручного инвентаря Home Base
Подметальная машина KM 100/120 R G (бензиновая)
Области применения
  • Для быстрой поддерживающей уборки на автостоянках
  • Также подходит для мастерских, школ, станций техобслуживания или автосалонов
  • Подходит для использования на открытом воздухе, в местах погрузки и на строительных площадках
Принадлежности
