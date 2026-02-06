Подметальная машина KM 85/50 W Bp
Аккумуляторная подметальная машина KM 85/50 Вт Bp с большим плоским складчатым фильтром и плавающей роликовой щеткой. Надежная, простая в использовании машина с высокой производительностью.
Надежная подметальная машина KM 85/50 W Bp с двойными стенками и поворотной боковой щеткой отлично подходит для тяжелых условий эксплуатации в промышленных условиях. Надежная и компактная машина удобна и интуитивно понятна в управлении с помощью рукоятки, оснащена передним и обратным приводом и производит уборку до 4725 м²/ч с использованием дополнительной боковой щетки слева. Плавающий подметальный каток автоматически адаптируется к поверхности земли, что также обеспечивает отличные результаты на неровной поверхности или в случае большого количества грязи. Большой плоский складчатый фильтр позволяет работать практически без пыли, а двойной скребок гарантирует эффективную очистку. Основной подметальный валик и фильтр очень просто заменить без каких-либо инструментов. Эта и многие другие детали, такие как дисковый тормоз и подставка Kärcher Home Base для удобной переноски дополнительных чистящих средств, завершают успешную общую концепцию.
Особенности и преимущества
Передний и задний привод тяги через нажимную рукояткуИнтуитивное, простое и удобное управление. Максимальная маневренность машины. Стандартный дисковый тормоз для безопасного торможения в любое время.
Плавающая основная подметальная щеткаОтличный сбор мусора также на кочках и неровностях Регулировка износа не требуется. Эффективная и быстрая очистка.
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатацииПрочная поворотная рама с двойными стенками. Поворотная боковая щетка предотвращает повреждение. Большие колеса для большего удобства работы.
Эффективная система фильтрации
- Большой плоский складчатый фильтр общей площадью 2,3 м².
- Моющийся фильтр из полиэстера.
- Превосходная очистка благодаря двойному скребку и горизонтальному монтажному положению.
Безинструментальная замена основного подметального ролика и фильтра
- Простая и быстрая замена в случае износа.
- Быстрое управление основным подметальным роликом, если ленты и фольга намотаны.
- Доступ к фильтру с чистой стороны, отсутствие контакта с пылью и грязью.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Превосходная маневренность машины
- Идеально подходит для узких, перегруженных пространств.
- Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
- Очень практичное соединение для переноски дополнительных приспособлений для уборки.
- Для простой переноски, например, щипцов для мусора, щетки или салфеток.
- Место для хранения мелкой посуды.
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
- Подметальный валик и боковая щетка легко включаются и выключаются.
- Удобное движение вперед и назад с нажимной ручкой.
- Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Большой мусорный контейнер
- Впитывает большие объемы грязи, что делает возможной длительную работу.
- Простое удаление и безопасное опорожнение отходов.
- Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 912
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3825
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1085
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|Размеры аккумуляторного отсека (мм)
|362 / 348 / 290
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|138,42
|Масса рабочая (кг)
|226
|Вес (с упаковкой) (кг)
|149
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Мощный тяговый привод
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве