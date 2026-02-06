Подметальная машина KM 85/50 W Bp

Аккумуляторная подметальная машина KM 85/50 Вт Bp с большим плоским складчатым фильтром и плавающей роликовой щеткой. Надежная, простая в использовании машина с высокой производительностью.

Надежная подметальная машина KM 85/50 W Bp с двойными стенками и поворотной боковой щеткой отлично подходит для тяжелых условий эксплуатации в промышленных условиях. Надежная и компактная машина удобна и интуитивно понятна в управлении с помощью рукоятки, оснащена передним и обратным приводом и производит уборку до 4725 м²/ч с использованием дополнительной боковой щетки слева. Плавающий подметальный каток автоматически адаптируется к поверхности земли, что также обеспечивает отличные результаты на неровной поверхности или в случае большого количества грязи. Большой плоский складчатый фильтр позволяет работать практически без пыли, а двойной скребок гарантирует эффективную очистку. Основной подметальный валик и фильтр очень просто заменить без каких-либо инструментов. Эта и многие другие детали, такие как дисковый тормоз и подставка Kärcher Home Base для удобной переноски дополнительных чистящих средств, завершают успешную общую концепцию.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 85/50 W Bp: Передний и задний привод тяги через нажимную рукоятку
Передний и задний привод тяги через нажимную рукоятку
Интуитивное, простое и удобное управление. Максимальная маневренность машины. Стандартный дисковый тормоз для безопасного торможения в любое время.
Подметальная машина KM 85/50 W Bp: Плавающая основная подметальная щетка
Плавающая основная подметальная щетка
Отличный сбор мусора также на кочках и неровностях Регулировка износа не требуется. Эффективная и быстрая очистка.
Подметальная машина KM 85/50 W Bp: Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Прочная поворотная рама с двойными стенками. Поворотная боковая щетка предотвращает повреждение. Большие колеса для большего удобства работы.
Эффективная система фильтрации
  • Большой плоский складчатый фильтр общей площадью 2,3 м².
  • Моющийся фильтр из полиэстера.
  • Превосходная очистка благодаря двойному скребку и горизонтальному монтажному положению.
Безинструментальная замена основного подметального ролика и фильтра
  • Простая и быстрая замена в случае износа.
  • Быстрое управление основным подметальным роликом, если ленты и фольга намотаны.
  • Доступ к фильтру с чистой стороны, отсутствие контакта с пылью и грязью.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
  • Превосходная маневренность машины
  • Идеально подходит для узких, перегруженных пространств.
  • Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
  • Очень практичное соединение для переноски дополнительных приспособлений для уборки.
  • Для простой переноски, например, щипцов для мусора, щетки или салфеток.
  • Место для хранения мелкой посуды.
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
  • Подметальный валик и боковая щетка легко включаются и выключаются.
  • Удобное движение вперед и назад с нажимной ручкой.
  • Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Большой мусорный контейнер
  • Впитывает большие объемы грязи, что делает возможной длительную работу.
  • Простое удаление и безопасное опорожнение отходов.
  • Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 912
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3825
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 850
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1085
Бункер (л) 50
Преодолеваемый подъем (%) 15
Рабочая скорость (км/ч) 4,5
Площадь поверхности фильтра (м²) 2,3
Размеры аккумуляторного отсека (мм) 362 / 348 / 290
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Вес (с аксессуарами) (кг) 138,42
Масса рабочая (кг) 226
Вес (с упаковкой) (кг) 149
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1550 x 1100 x 1066

Scope of supply

  • Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Бункер на колесиках
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Система всасывания
  • Мощный тяговый привод
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая

Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова