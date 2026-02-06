Надежная подметальная машина KM 85/50 W Bp с двойными стенками и поворотной боковой щеткой отлично подходит для тяжелых условий эксплуатации в промышленных условиях. Надежная и компактная машина удобна и интуитивно понятна в управлении с помощью рукоятки, оснащена передним и обратным приводом и производит уборку до 4725 м²/ч с использованием дополнительной боковой щетки слева. Плавающий подметальный каток автоматически адаптируется к поверхности земли, что также обеспечивает отличные результаты на неровной поверхности или в случае большого количества грязи. Большой плоский складчатый фильтр позволяет работать практически без пыли, а двойной скребок гарантирует эффективную очистку. Основной подметальный валик и фильтр очень просто заменить без каких-либо инструментов. Эта и многие другие детали, такие как дисковый тормоз и подставка Kärcher Home Base для удобной переноски дополнительных чистящих средств, завершают успешную общую концепцию.