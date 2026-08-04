Подметальная машина KM 85/50 W Bp Pack

Подметально-уборочная машина KM 85/50 W Bp Pack с ручным управлением поставляется с аккумулятором и зарядным устройством в стандартной комплектации для работы на больших площадях. С плавающей роликовой щеткой и большой площадью фильтрации.

Компактная промышленная подметально-уборочная машина KM 85/50 W Bp Pack впечатляет выдающимся оснащением, которое поставляется с завода. Например, машина в стандартной комплектации поставляется с дисковым тормозом, аккумулятором и совместимым зарядным устройством. Большой плоский складчатый фильтр с чрезвычайно эффективной очисткой с помощью двойного скребка позволяет работать практически без пыли, а плавающая роликовая щетка обеспечивает превосходные результаты очистки даже при плохом состоянии пола и большом количестве грязи. Пользователи получают выгоду от ультра-удобной и интуитивно понятной концепции управления с передним и задним ходом, активируемой простым нажатием или вытягиванием рукоятки, а также практичными функциями, такими как подставка Kärcher Home Base для переноски дополнительных чистящих инструментов. Надежная машина с вращающейся боковой щеткой и рамой с двойными стенками идеально подходит для работы в тяжелых условиях. Простая замена основного подметального валика и фильтра без инструментов, а также высокая производительность до 4725 м²/ч (с опциональными левыми боковыми щетками) отвечают высоким требованиям промышленных условий.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 85/50 W Bp Pack: Передний и задний привод тяги через нажимную рукоятку
Передний и задний привод тяги через нажимную рукоятку
Подметальная машина KM 85/50 W Bp Pack: Плавающая основная подметальная щетка
Плавающая основная подметальная щетка
Подметальная машина KM 85/50 W Bp Pack: Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатации
Эффективная система фильтрации
Безинструментальная замена основного подметального ролика и фильтра
Компактный дизайн для максимальной маневренности
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
Большой мусорный контейнер
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/Вт) 24 / 912
Макс. производительность по площади (м²/ч) 3825
Рабочая ширина (мм) 615
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 850
Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм) 1050
Бункер (л) 50
Преодолеваемый подъем (%) 15
Рабочая скорость (км/ч) 4,5
Площадь поверхности фильтра (м²) 2,3
Размеры аккумуляторного отсека (мм) 362 / 348 / 290
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Вес (с аксессуарами) (кг) 214
Масса рабочая (кг) 226
Вес (с упаковкой) (кг) 224,58
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1550 x 1100 x 1066

Scope of supply

  • Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Плавающая цилиндрическая щетка
  • Бункер на колесиках
  • Заслонка для сбора крупного мусора
  • Принцип перебрасывания
  • Система всасывания
  • Мощный тяговый привод
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Индикатор состояния батареи
  • Счетчик наработки
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая

Видео

Области применения
  • Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
  • Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
  • Для уборки объектов коммунальных хозяйств
  • Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве
Принадлежности
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