Подметальная машина KM 85/50 W Bp Pack 2SB
Подметально-уборочная машина KM 85/50 W Bp Pack с ручным управлением поставляется с аккумулятором и зарядным устройством в стандартной комплектации для работы на больших площадях. С плавающей роликовой щеткой и большой площадью фильтрации.
Компактная промышленная подметальная машина с ручным управлением KM 85/50 W Bp Pack впечатляет выдающимся оборудованием, которое поставляется с завода. Например, машина в стандартной комплектации поставляется с дисковым тормозом, аккумулятором и совместимым зарядным устройством. Большой плоский складчатый фильтр с чрезвычайно эффективной очисткой с помощью двойного скребка позволяет работать практически без пыли, а плавающая роликовая щетка обеспечивает превосходные результаты очистки даже при плохом состоянии пола и большом количестве грязи. Пользователи получают выгоду от ультра-удобной и интуитивно понятной концепции управления с передним и задним ходом, активируемой простым нажатием или вытягиванием рукоятки, а также практичными функциями, такими как подставка Kärcher Home Base для переноски дополнительных чистящих инструментов. Надежная машина с вращающейся боковой щеткой и рамой с двойными стенками идеально подходит для работы в тяжелых условиях. Простая замена основного подметального валика и фильтра без инструментов, а также высокая производительность до 4725 м²/ч (с опциональными левыми боковыми щетками) отвечают высоким требованиям промышленных условий.
Особенности и преимущества
Передний и задний привод тяги через нажимную рукояткуИнтуитивное, простое и удобное управление. Максимальная маневренность машины. Стандартный дисковый тормоз для безопасного торможения в любое время.
Плавающая основная подметальная щеткаОтличный сбор мусора также на кочках и неровностях Регулировка износа не требуется. Эффективная и быстрая очистка.
Прочный и надежный аппарат для тяжелых условий эксплуатацииПрочная поворотная рама с двойными стенками. Поворотная боковая щетка предотвращает повреждение. Большие колеса для большего удобства работы.
Эффективная система фильтрации
- Большой плоский складчатый фильтр общей площадью 2,3 м².
- Моющийся фильтр из полиэстера.
- Превосходная очистка благодаря двойному скребку и горизонтальному монтажному положению.
Безинструментальная замена основного подметального ролика и фильтра
- Простая и быстрая замена в случае износа.
- Быстрое управление основным подметальным роликом, если ленты и фольга намотаны.
- Доступ к фильтру с чистой стороны, отсутствие контакта с пылью и грязью.
Компактный дизайн для максимальной маневренности
- Превосходная маневренность машины
- Идеально подходит для узких, перегруженных пространств.
- Возможность проезда в обычные дверные проемы (90 см)
Интегрированная система Home Base и зоны для хранения принадлежностей
- Очень практичное соединение для переноски дополнительных приспособлений для уборки.
- Для простой переноски, например, щипцов для мусора, щетки или салфеток.
- Место для хранения мелкой посуды.
2 бака для простого удаления и безопасного опорожнения отходов.
- Подметальный валик и боковая щетка легко включаются и выключаются.
- Удобное движение вперед и назад с нажимной ручкой.
- Идеально подходит для уборки производственных цехов, складов и небольших логистических залов.
Большой мусорный контейнер
- Впитывает большие объемы грязи, что делает возможной длительную работу.
- Простое удаление и безопасное опорожнение отходов.
- Колеса на мусоросборниках упрощают утилизацию мусора
Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте
- Мощный аккумулятор с длительным сроком службы.
- Работа с низким уровнем шума и без вредных выбросов.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/Вт)
|24 / 912
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|3825
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|850
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1050
|Бункер (л)
|50
|Преодолеваемый подъем (%)
|15
|Рабочая скорость (км/ч)
|4,5
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|2,3
|Размеры аккумуляторного отсека (мм)
|362 / 348 / 290
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|222,92
|Масса рабочая (кг)
|227
|Вес (с упаковкой) (кг)
|233,5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Плоский складчатый фильтр: Сделано из полиэстера
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Плавающая цилиндрическая щетка
- Бункер на колесиках
- Заслонка для сбора крупного мусора
- Принцип перебрасывания
- Система всасывания
- Мощный тяговый привод
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Боковая щетка, поднимаемая/регулируемая
Видео
Области применения
- Для уборки производственных цехов, складов и логистических центров, а также погрузочных зон
- Для уборки паркингов и станций технического обслуживания
- Для уборки объектов коммунальных хозяйств
- Также идеально подходит для небольших мастерских и в сельском хозяйстве