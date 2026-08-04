Mașina noastră de măturat industrială compactă KM 85/50 W Bp Pack impresionează prin echipamentul remarcabil cu care este furnizat din fabrică. De exemplu, mașina vine cu frână cu disc, baterie și încărcător de baterie compatibil ca standard. Filtrul pliat plat mare, cu curățare extrem de eficientă folosind o răzuitoare dublă, permite lucrul practic fără praf, în timp ce peria cu role plutitoare produce rezultate de curățare remarcabile chiar și atunci când se confruntă cu condiții proaste de podea și cantități mari de murdărie. Utilizatorii beneficiază de conceptul de operare ultra-convenient și intuitiv cu acționare înainte și înapoi, activată prin simpla împingere sau tragere a mânerului de împingere, și de caracteristici practice, cum ar fi Kärcher Home Base pentru transportul instrumentelor suplimentare de curățare. Mașina robustă cu perie laterală rotativă și cadru cu pereți dubli este ideală pentru aplicații dificile. Schimbarea simplă, fără scule, a cilindrului principal de măturat și a filtrului, precum și performanța ridicată a suprafeței de până la 4725 m²/h (cu perii opționale, laterale stângi), îndeplinesc cerințele înalte ale mediilor industriale.