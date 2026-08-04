Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C

Мощная, надежная и универсальная: новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C комбинирует орбитальное и вращательное движения для достижения высочайшей эффективности очистки.

Максимальная эффективность уборки, удобство в работе и широкий спектр решаемых задач: новая орбитальная однодисковая уборочная машина BDS 43 / Orbital C – это очень интересное предложение для клининговых компаний, производящих уборку в офисных зданиях, магазинах, больницах или школах. Инновационная технология, обеспечивающая постоянные вибрации за счет комбинации орбитального и вращательного движений, гарантирует эффективное выполнение самых разнообразных работ – от генеральной уборки или полировки до кристаллизации и удаления изношенных защитных покрытий. При этом 43-сантиметровая рабочая ширина машины позволяет использовать ее даже в узких и сильно заставленных помещениях.

Особенности и преимущества
Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C: Простое и интуитивно понятное управление.
Простое и интуитивно понятное управление.
Удобное и простое обслуживание. Очень хорошая балансировка и легкое управление. Способствует избежанию ошибок управления.
Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C: Возможность поворота рукоятки
Возможность поворота рукоятки
Увеличивает давление прижима щетки с 38 до 55 кг. Высокая эффективность уборки даже в сложных условиях ее проведения. Удобство работы в стесненных пространственных условиях.
Однодисковая уборочная машина BDS 43/ Orbital C: Откидывающаяся на 90° голова
Откидывающаяся на 90° голова
Позволяет легко и быстро заменять пад. Повышает удобство, исключает контакт мокрых падов с полом.
Роторно-орбитальное движение
  • Отличный результат влажной уборки при значительно (до 50 %) меньших затратах времени.
  • Отличное качество очистки напольных покрытий всех видов.
  • Уменьшенные затраты на уборку и обучение персонала.
Мощный двигатель
  • Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция.
  • Мощная для широкого спектра применений.
  • Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Рабочая высота (мм) 100
Бак для чистой воды (л) 12
Частота вращения щетки (об/мин) 60
Давление прижима щетки (кг) 38 - 55
Колебания (О/мин) 1500
Уровень звукового давления (дБ(А)) 54
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 52,1
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1070 x 570 x 430

Scope of supply

  • Бак: 12 л
  • Падодержатель

Оснащение

  • Питание от сети

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для офисных зданий, производственных предприятий, магазинов, гостиниц, столовых, больниц или школ
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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