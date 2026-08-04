Masina monodisc BDS 43/ Orbital C

Puternică, robustă și versatilă: noua mașină de spălat pardoseli monodisc BDS 43/ Orbital C cu mișcări orbitale și rotative oferă eficiență maximă de curățare

Eficiență maximă de curățare, gamă largă de aplicații, manevrabilitate, ușor de utilizat: Noua mașină orbitală cu un singur disc BDS 43 / Orbital C impresionează în special în domeniul curățeniei clădirilor, fie că este vorba în birouri, sectorul de retail, spitale sau școli. Cu ajutorul tehnologiei inovatoare, mașina combină mișcările orbitale și rotative într-o vibrație constantă, făcând astfel posibilă o gamă versatilă de aplicații, de la spălare profundă la lustruire și cristalizare. Lățimea sa de lucru de 43 de centimetri permite, de asemenea, lucrări în zone înguste sau mobilate.

Caracteristici si beneficii
Operare ușoară și intuitivă
  • Manipulare confortabila si simpla.
  • Foarte echilibrat si operare silentioasa
Motor de inalta putere
  • Execuție foarte robustă și de lungă durată
  • Puternică pentru numeroase aplicații.
  • Costuri de operare și de întreținere reduse.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Actionare cu curent
Lățime de lucru perii (mm) 430
inaltimea de lucru (mm) 100
Rezervor, apă proaspătă (l) 12
Viteza periilor (rpm) 60
Presiunea de contact a periilor (kg) 38 - 55
Oscilații (O/min) 1500
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 54
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 52,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1070 x 570 x 430

Scope of supply

  • Rezervor: 12 l
  • Port pad

Echipament

  • Actionare cu curent

Video

Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru birouri, zone de productie, hoteluri, spitale si scoli
Accesorii
Detergenti
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Created with AI (artificial intelligence)

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