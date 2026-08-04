Masina monodisc BDS 43/ Orbital C
Puternică, robustă și versatilă: noua mașină de spălat pardoseli monodisc BDS 43/ Orbital C cu mișcări orbitale și rotative oferă eficiență maximă de curățare
Eficiență maximă de curățare, gamă largă de aplicații, manevrabilitate, ușor de utilizat: Noua mașină orbitală cu un singur disc BDS 43 / Orbital C impresionează în special în domeniul curățeniei clădirilor, fie că este vorba în birouri, sectorul de retail, spitale sau școli. Cu ajutorul tehnologiei inovatoare, mașina combină mișcările orbitale și rotative într-o vibrație constantă, făcând astfel posibilă o gamă versatilă de aplicații, de la spălare profundă la lustruire și cristalizare. Lățimea sa de lucru de 43 de centimetri permite, de asemenea, lucrări în zone înguste sau mobilate.
Caracteristici si beneficii
Operare ușoară și intuitivă
- Manipulare confortabila si simpla.
- Foarte echilibrat si operare silentioasa
Motor de inalta putere
- Execuție foarte robustă și de lungă durată
- Puternică pentru numeroase aplicații.
- Costuri de operare și de întreținere reduse.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|inaltimea de lucru (mm)
|100
|Rezervor, apă proaspătă (l)
|12
|Viteza periilor (rpm)
|60
|Presiunea de contact a periilor (kg)
|38 - 55
|Oscilații (O/min)
|1500
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|54
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|52,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1070 x 570 x 430
Scope of supply
- Rezervor: 12 l
- Port pad
Echipament
- Actionare cu curent
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Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru birouri, zone de productie, hoteluri, spitale si scoli