Однодисковая уборочная машина BDP 43/400 C
Особенности и преимущества
Дополнительная розетка
- Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
- Высокий уровень очистки без применения дополнительного электрошнура
Большие колеса
- Возможность легкой транспортировки, в т. ч. на большие расстояния.
- Легко перемещать вверх или вниз по лестнице
- Можно транспортировать и в парковочной позиции.
Очень низкий уровень шума
- Может быть использован в очень чувствительных к шуму местах (например, гостиницы, больницы или офисы)
Очень низкая дека
- Легкая уборка в труднодоступных местах
Широкий набор аксессуаров
- Широкий ассортимент комплектующих
- Систематическая уборка: аксессуары для различного применения
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Частота вращения щетки (об/мин)
|400
|Давление прижима щетки (г/см²)
|22
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|55
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|33,16
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|620 x 430 x 1230
Scope of supply
- Падодержатель
Оснащение
- Бак (опция): 12 л
- Питание от сети
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