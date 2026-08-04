Однодисковая уборочная машина BDP 43/400 C

Особенности и преимущества
Дополнительная розетка
  • Для подключения всасывающего модуля сокращающего пылеобразование.
  • Высокий уровень очистки без применения дополнительного электрошнура
Большие колеса
  • Возможность легкой транспортировки, в т. ч. на большие расстояния.
  • Легко перемещать вверх или вниз по лестнице
  • Можно транспортировать и в парковочной позиции.
Очень низкий уровень шума
  • Может быть использован в очень чувствительных к шуму местах (например, гостиницы, больницы или офисы)
Очень низкая дека
  • Легкая уборка в труднодоступных местах
Широкий набор аксессуаров
  • Широкий ассортимент комплектующих
  • Систематическая уборка: аксессуары для различного применения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Частота вращения щетки (об/мин) 400
Давление прижима щетки (г/см²) 22
Уровень звукового давления (дБ(А)) 55
Напряжение (В) 220 - 240
Частота (Гц) 50
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 33,16
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 620 x 430 x 1230

Scope of supply

  • Падодержатель

Оснащение

  • Бак (опция): 12 л
  • Питание от сети

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
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Created with AI (artificial intelligence)

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Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
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