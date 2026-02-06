Поломоечная машина BD 50/40 RS Bp Pack
Поломоечная машина с шириной захвата 51 см и емкостью бака 40 л. Отличная модель, которая сочетает в себе легкость управления и высокий уровень маневренности.
Поломоечная машина BD 50/40 RS - это идеальный вариант для очистки супермаркетов, учреждений здравоохранения и прочих общественных мест. Малый радиус поворота позволяет очистить даже самые извилистые и узкие участки. Все это вкупе с компактным дизайном и огромной производительность. Сенсационные поворотное швабры вращается вокруг щетки палубы для 100% очистки даже самых узких поворотов. Задняя крышка отрывается полностью для легкого доступа к батарейному отсеку и зарядке.
Особенности и преимущества
Универсальные возможности
- Простота в эксплуатации
- Режим eco!efficiency позволяет экономить энергию, воду и чистящие средства.
Опция автонаполнения
- Для заправки достаточно присоединить машину к водопроводной сети. Как только бак заполняется целиком, подача воды прекращается.
- Отказ от контроля высвобождает время для выполнения других операций.
Система дозировки DS3
- Для предотвращения передозировки. Доступно в качестве дополнительного
Режим Eco
- экономия энергии, воды и чистящих средств
Компактные размеры
- Простота в эксплуатации
- Режим eco!efficiency позволяет экономить энергию, воду и чистящие средства.
- Отличная маневренность, большая зона покрытия и отсутствие необходимости повторной очистки
Легкое переключение
- Возможность замены щеток и уплотнительных резинок без использования инструментов
- Всасывающая балка может быть заменена за несколько секунд
Уникальный принцип вращающейся всасывающей балки
- Сбор каждой капли воды в каждом углу
Чрезвычайная легкость маневрирования
- Отличная маневренность, большая зона покрытия и отсутствие необходимости повторной очистки
Компактные размеры
Компактность конструкции
- Легкость транспортировки и хранения
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|691
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|40 / 40
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|2805
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2000
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 76
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|230 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 / 26
|Расход воды (л/мин)
|1,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|60
|Потребляемая мощность (Вт)
|макс. 1080
|Полная нормативная масса (кг)
|330
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1118 x 691 x 1316
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Всасывающая балка, изогнутая
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров