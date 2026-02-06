Поломоечная машина BD 50/40 RS Bp Pack

Поломоечная машина с шириной захвата 51 см и емкостью бака 40 л. Отличная модель, которая сочетает в себе легкость управления и высокий уровень маневренности.

Поломоечная машина BD 50/40 RS - это идеальный вариант для очистки супермаркетов, учреждений здравоохранения и прочих общественных мест. Малый радиус поворота позволяет очистить даже самые извилистые и узкие участки. Все это вкупе с компактным дизайном и огромной производительность. Сенсационные поворотное швабры вращается вокруг щетки палубы для 100% очистки даже самых узких поворотов. Задняя крышка отрывается полностью для легкого доступа к батарейному отсеку и зарядке.

Особенности и преимущества
Универсальные возможности
  • Простота в эксплуатации
  • Режим eco!efficiency позволяет экономить энергию, воду и чистящие средства.
Опция автонаполнения
  • Для заправки достаточно присоединить машину к водопроводной сети. Как только бак заполняется целиком, подача воды прекращается.
  • Отказ от контроля высвобождает время для выполнения других операций.
Система дозировки DS3
  • Для предотвращения передозировки. Доступно в качестве дополнительного
Режим Eco
  • экономия энергии, воды и чистящих средств
Компактные размеры
  • Отличная маневренность, большая зона покрытия и отсутствие необходимости повторной очистки
Легкое переключение
  • Возможность замены щеток и уплотнительных резинок без использования инструментов
  • Всасывающая балка может быть заменена за несколько секунд
Уникальный принцип вращающейся всасывающей балки
  • Сбор каждой капли воды в каждом углу
Чрезвычайная легкость маневрирования
  • Отличная маневренность, большая зона покрытия и отсутствие необходимости повторной очистки
Компактность конструкции
  • Легкость транспортировки и хранения
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 691
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 40 / 40
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2805
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2000
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 76
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 230 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 / 26
Расход воды (л/мин) 1,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 60
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1080
Полная нормативная масса (кг) 330
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1118 x 691 x 1316

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
