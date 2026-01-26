Поломоечная машина B 150 R Adv + R 90

Особенности и преимущества
Прочная всасывающая балка из литого алюминия
  • С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
  • Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
  • Отклоняется при столкновении со стеной во избежание повреждений.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
  • Из прочного литого под давлением алюминия, с большими отбойными роликами.
  • Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
  • Высокая плавность хода и низкий уровень шума для уборки в местах, требующих соблюдения тишины.
Полный привод
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
4 батареи на выбор
  • Типы батарей: не требует обслуживания с напряжением 36 В / 180 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 180 Ач, без обслуживания с 36 В / 240 Ач, с низким уровнем обслуживания с 36 В / 240 Ач.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише и тем самым незаменима для чувствительных к шуму местам (ежедневная уборка в больницах, отелях и т.п.)
Автоматическая промывка бака (опция)
  • Легкая очистка резервуара для грязной воды.
  • Экономия воды до 70% в сравнении с очисткой обычным шлангом.
  • Улучшенные гигиенические показатели.
Конфигурационная машина
  • Все опции легко подбираются.
  • Оптимальная настройка машины, исходя из требований к уборке
  • Эффективное, разумное решение.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 900
Ширина всасывающей балки (мм) 1180
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 150 / 150
Бункер (л) 9
Батарея (В) 36
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Преодолеваемый подъем (%) 15
Частота вращения щетки (об/мин) 600 - 1300
Давление прижима щетки (г/см²) 505
Расход воды (л/мин) макс. 7
Уровень звукового давления (дБ(А)) 61
Потребляемая мощность (Вт) до 3500
Полная нормативная масса (кг) 957
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1790 x 910 x 1410

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Боковые щетки

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Система 2 резервуаров
Области применения
  • Также идеально подходит для логистических операций, например, для уборки складов
  • Многоэтажные парковки
Принадлежности
Чистящее средство
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

