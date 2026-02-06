Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack обеспечивает высокую производительность на больших площадях за минимальное время благодаря скорости до 10 км/ч, бакам объемом 260 литров и рабочей ширине 100 см. Для обеспечения полной безопасности при движении на поворотах датчик угла рулевого управления контролирует скорость и при необходимости снижает её. Стандартное оборудование включает батарею на 630 Ач, соответствующее зарядное устройство, систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, функцию автоматического наполнения для экономии времени, ручную систему промывки бака, рабочий свет и автоматическую оптимизацию объема воды при движении в поворотах. B 260 RI Bp Pack идеально подходит для самых сложных промышленных задач по уборке благодаря обновленной дисковой щетке для большей прочности, прочным направляющим роликам, корзине для крупного мусора из нержавеющей стали, а также новой, оптимизированной с точки зрения воздушного потока скребковой системе, работающей с двумя износостойкими турбинами Ec, что обеспечивает отличные результаты вакуумирования. В качестве опции также доступен боковой щеточный блок для очистки краев.