Оснащена батареей, зарядным устройством и 100-см дисковой щеткой: поломоечная машина B 260 RI Bp Pack обеспечивает исключительную производительность в условиях тяжелых промышленных применений.

Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack обеспечивает высокую производительность на больших площадях за минимальное время благодаря скорости до 10 км/ч, бакам объемом 260 литров и рабочей ширине 100 см. Для обеспечения полной безопасности при движении на поворотах датчик угла рулевого управления контролирует скорость и при необходимости снижает её. Стандартное оборудование включает батарею на 630 Ач, соответствующее зарядное устройство, систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, функцию автоматического наполнения для экономии времени, ручную систему промывки бака, рабочий свет и автоматическую оптимизацию объема воды при движении в поворотах. B 260 RI Bp Pack идеально подходит для самых сложных промышленных задач по уборке благодаря обновленной дисковой щетке для большей прочности, прочным направляющим роликам, корзине для крупного мусора из нержавеющей стали, а также новой, оптимизированной с точки зрения воздушного потока скребковой системе, работающей с двумя износостойкими турбинами Ec, что обеспечивает отличные результаты вакуумирования. В качестве опции также доступен боковой щеточный блок для очистки краев.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+D100: Скорость движения 10 км/ч
Скорость движения 10 км/ч
Обеспечивает высокую производительность на площади за короткое время и быстрое выполнение транспортных операций Сенсор угла поворота действует как функция безопасности при движении по поворотам Автоматическое торможение, если скорость слишком высокая при движении по поворотам
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+D100: В комплекте две турбины
В комплекте две турбины
Отличные результаты всасывания на всех поверхностях Без износа турбины Ec Оптимизированный поток воздуха с новым скребком
Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+D100: Приваренный промышленный скребок
Приваренный промышленный скребок
С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола. Быстрая и простая замена уплотнительных полос. Прочный параллелограммный держатель с функцией избегания препятствий
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
  • Экономия моющего средства.
  • Точное и равномерное дозирование (регулируется от 0 до 3%).
  • Чистящее средство можно заменить без опорожнения резервуара для чистой воды.
Инновационная система KIK
  • Защита от ошибочных действий оператора
  • Уменьшение расходов на обслуживание
  • Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Панель управления с большим цветным дисплеем
  • Наглядное отображение всех режимов настройки.
  • Легкое управление сокращает время обучения.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
  • Сокращение энергопотребления на 40%
  • Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
  • Еще тише, и, таким образом, идеально подходит для чувствительных к шуму местам (уборка в дневное время, больницах, гостиницах и т.д.).
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (см) 100
Ширина всасывающей балки ( ) 114
Объем баков для чистой / грязной воды ( ) 260 / 260
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 10000
Практ. производительность по площади (м²) 7000
Тип батареи Малообслуживаемая
Батарея (В/Ач) 36 / 630
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 5
Время заряда батареи (ч) прим. 12
Скорость движения (км/ч) макс. 10
Преодолеваемый подъем (%) макс. 15
Частота вращения щетки (об/мин) 140
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 130 / 42
Ширина разворота (см) 212
Расход воды (л/мин) макс. 9
Уровень звукового давления (дБ(А)) 73
Полная нормативная масса (кг) 1840
Масса (без принадлежностей) (кг) 1380
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1950 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Канистра для дозирования чистящего средства с системой закрытого типа

Оснащение

  • Система Auto-Fill
  • Запатентованная система промывки бака
  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Стояночный тормоз
  • Регулируемое рулевое колесо
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Стандартное рабочее освещение
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Уменьшение скорости на поворотах для повышения безопасности
  • Электрический и механический поплавковый выключатель
  • Переключатель системы управления EASY
Области применения
  • Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.
