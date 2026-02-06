Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack была специально разработана для самых сложных промышленных задач по уборке. Машина отличается обширной стандартной комплектацией, включающей крупную влажную батарею на 630 Ач, мощное зарядное устройство, вместительные баки объемом 260 литров, функцию автоматического наполнения для экономии времени, ручную систему промывки бака, систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, рабочий свет и встроенные боковые щетки. Благодаря оптимизированной интегрированной функции подметания, недавно разработанная цилиндрическая щетка R 120 экономит время и снижает риск засорения скребковой системы. Скребковая система также была улучшена и оптимизирована с точки зрения воздушного потока, обеспечивая превосходные результаты вакуумирования с помощью двух износостойких турбин Ec. Ширина рабочей зоны 120 см и скорость движения до 10 км/ч позволяют достичь высокой производительности за короткое время. Датчик угла поворота обеспечивает максимальную безопасность на поворотах, автоматически снижая скорость машины при слишком высокой скорости. Кроме того, объем распыляемой воды автоматически оптимизируется при движении по кривым.