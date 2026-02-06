Поломоечная машина B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Отличные результаты вакуумной очистки, скорость движения 10 км/ч и разработаная для тяжелых промышленных применений: поломоечная машина B 260 RI Bp Pack с батареей и внешним зарядным устройством в стандартной комплектации.
Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 260 RI Bp Pack была специально разработана для самых сложных промышленных задач по уборке. Машина отличается обширной стандартной комплектацией, включающей крупную влажную батарею на 630 Ач, мощное зарядное устройство, вместительные баки объемом 260 литров, функцию автоматического наполнения для экономии времени, ручную систему промывки бака, систему дозирования чистящего средства DOSE для экономии ресурсов, рабочий свет и встроенные боковые щетки. Благодаря оптимизированной интегрированной функции подметания, недавно разработанная цилиндрическая щетка R 120 экономит время и снижает риск засорения скребковой системы. Скребковая система также была улучшена и оптимизирована с точки зрения воздушного потока, обеспечивая превосходные результаты вакуумирования с помощью двух износостойких турбин Ec. Ширина рабочей зоны 120 см и скорость движения до 10 км/ч позволяют достичь высокой производительности за короткое время. Датчик угла поворота обеспечивает максимальную безопасность на поворотах, автоматически снижая скорость машины при слишком высокой скорости. Кроме того, объем распыляемой воды автоматически оптимизируется при движении по кривым.
Особенности и преимущества
Новая разработка — голова с роликовой щеткойЗначительно улучшенные результаты подметания и предотвращение засоров скребка Ролики можно менять за несколько секунд без инструментов Отличные результаты уборки
Скорость движения 10 км/чОбеспечивает высокую производительность на площади за короткое время и быстрое выполнение транспортных операций Сенсор угла поворота действует как функция безопасности при движении по поворотам Автоматическое торможение, если скорость слишком высокая при движении по поворотам
В комплекте две турбиныОтличные результаты всасывания на всех поверхностях Без износа турбины Ec Оптимизированный поток воздуха с новым скребком
Приваренный промышленный скребок
- С прочными на разрыв и долговечными уплотнительными полосами из материала Linatex® для эффективного сбора воды с пола.
- Быстрая и простая замена уплотнительных полос.
- Прочный параллелограммный держатель с функцией избегания препятствий
С системой для дозировочного устройства моющего средства "DOSE"
- Экономия моющего средства.
- Точное и равномерное дозирование (регулируется от 0 до 3%).
- Чистящее средство можно заменить без опорожнения резервуара для чистой воды.
Инновационная система KIK
- Защита от ошибочных действий оператора
- Уменьшение расходов на обслуживание
- Простая настройка для индивидуальных задач очистки без больших затрат времени для пользователя
Панель управления с большим цветным дисплеем
- Наглядное отображение всех режимов настройки.
- Легкое управление сокращает время обучения.
Щеточная голова с роликовыми щетками и встроенным подметальным устройством
- Экономит время за счет одновременного сбора с пола крупного мусора.
Энергосберегающий режим eco!efficiency
- Сокращение энергопотребления на 40%
- Продление времени работы от одного заряда на 40 %.
- Еще тише, и, таким образом, идеально подходит для чувствительных к шуму местам (уборка в дневное время, больницах, гостиницах и т.д.).
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (см)
|120
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1420
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1420
|Ширина всасывающей балки (см)
|134
|Объем баков для чистой / грязной воды ( )
|260 / 260
|Бункер (л)
|32
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 12000
|Практ. производительность по площади (м²)
|8400
|Тип батареи
|Малообслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|36 / 630
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 12
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 10
|Преодолеваемый подъем (%)
|макс. 15
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1250
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|150 / 168
|Ширина разворота (см)
|212
|Расход воды (л/мин)
|макс. 9
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|73
|Полная нормативная масса (кг)
|1840
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1448
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2000 x 1380 x 1570
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Боковые щетки
- Канистра для дозирования чистящего средства с системой закрытого типа
Оснащение
- Система Auto-Fill
- Запатентованная система промывки бака
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Стояночный тормоз
- Интегрированное подметальное устройство
- Регулируемое рулевое колесо
- Подметальное устройство
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Стандартное рабочее освещение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Уменьшение скорости на поворотах для повышения безопасности
- Электрический и механический поплавковый выключатель
- Переключатель системы управления EASY
Видео
Области применения
- Идеальное решение для очистки производственных цехов, складов, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности.