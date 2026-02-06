Mașina de spălat pardoseli B 260 RI Bp Pack a fost special concepută pentru cele mai dificile aplicații de curățare industrială. Aparatul impresionează prin echiparea sa standard foarte extinsă, inclusiv o baterie de 630 Ah, un încărcător, rezervoare generoase de 260 de litri, o funcție de umplere automată care economisește timp, un sistem de clătire manuală a rezervorului, sistemul de dozare a agentului de curățare „Dose” care economisește resurse, lumini de lucru și perii laterale integrate. Datorită funcției de măturare optimizată, integrată, cu noul cap de periere cu role R 120 se economisește timp, reducând și riscul de blocare a racletei. De asemenea, racleta a fost dezvoltată și optimizată în ceea ce privește fluxul de aer și funcționează foarte bine cu cele două turbine Ec pentru a oferi rezultate remarcabile de aspirare. Lățimea sa de lucru de 120 cm și viteza de deplasare de până la 10 km/h permit o performanță ridicată în cel mai scurt timp. Pentru o siguranță absolută atunci când conduceți în curbe, un senzor pentru unghiul de virare monitorizează viteza și o reduce după cum este necesar. În plus, volumul de apă care este pulverizat este optimizat automat atunci când conduceți în curbe.