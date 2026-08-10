Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с питанием от аккумуляторной батареи, управляемая оператором, – это компактная, универсальная машина с расширенной емкостью топливного бака, изменяемой рабочей шириной (55-75 см) и системой FACT. Модель Advance имеет панель управления для отображения всех рабочих состояний, регулирования скорости вращения щетки и полезной мощности турбины в соответствии с состоянием покрытия.Имеется возможность установки четырех величин контактного давления.Интегрированная система дозирования моющего средства (DOSE) для точной дозировки моющих средств.
Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 90 R Adv DOSE Bp Pack с не требующей обслуживания батареей и встроенным зарядным устройством характеризуется наличием дозировочной системы DOSE для низкого потребления моющих средств. Дозировка моющего средства может регулироваться в соответствии со степенью загрязнения. Точная дозировка происходит между 0.5 и 3% (с шагом в 0.5%). Машина также оснащена Технологией гибкого управления (FACT) для оптимальной настройки скорости вращения щеток. Машина может работать с роликовыми и дисковыми щетками различной рабочей ширины (55, 65 и 75 см). Щетка использует механизм храпового колеса для продолжительного срока эксплуатации. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины – повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.атарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.
Особенности и преимущества
Чрезвычайная легкость маневрирования
Универсальные возможности
Продолжительное время работы
Быстрая замена
Переключатель EASY
Встроенное зарядное устройство
Система Fact
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
Индикатор уровня чистой воды
Прямая или изогнутая всасывающая балка
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550 - 750
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850 - 940
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|90 / 90
|Бункер (л)
|5 / 7
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|3300
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2475
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 170
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|230
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|20 - 315 / 28 - 35
|Расход воды (л/мин)
|2,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|69
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1450 x 720 x 1180
Scope of supply
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Батарея и зарядное устройство
- Зарядное устройство
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Система DOSE
- Система 2 резервуаров