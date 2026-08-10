Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack

Поломоечная машина B 90 R Adv Bp Pack с питанием от аккумуляторной батареи, управляемая оператором, – это компактная, универсальная машина с расширенной емкостью топливного бака, изменяемой рабочей шириной (55-75 см) и системой FACT. Модель Advance имеет панель управления для отображения всех рабочих состояний, регулирования скорости вращения щетки и полезной мощности турбины в соответствии с состоянием покрытия.Имеется возможность установки четырех величин контактного давления.Интегрированная система дозирования моющего средства (DOSE) для точной дозировки моющих средств.

Поломоечная машина с сиденьем для оператора B 90 R Adv DOSE Bp Pack с не требующей обслуживания батареей и встроенным зарядным устройством характеризуется наличием дозировочной системы DOSE для низкого потребления моющих средств. Дозировка моющего средства может регулироваться в соответствии со степенью загрязнения. Точная дозировка происходит между 0.5 и 3% (с шагом в 0.5%). Машина также оснащена Технологией гибкого управления (FACT) для оптимальной настройки скорости вращения щеток. Машина может работать с роликовыми и дисковыми щетками различной рабочей ширины (55, 65 и 75 см). Щетка использует механизм храпового колеса для продолжительного срока эксплуатации. С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует отличную маневренность. Среди других характеристик машины – повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой водой. Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.атарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного периода использования. Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack: Чрезвычайная легкость маневрирования
Чрезвычайная легкость маневрирования
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack: Продолжительное время работы
Продолжительное время работы
Быстрая замена
Переключатель EASY
Встроенное зарядное устройство
Система Fact
Тяговый привод со скоростью до 6 км / ч
Индикатор уровня чистой воды
Прямая или изогнутая всасывающая балка
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 550 - 750
Ширина всасывающей балки (мм) 850 - 940
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90 / 90
Бункер (л) 5 / 7
Теор. производительность по площади (м²/ч) 3300
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2475
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 170
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 230
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20 - 315 / 28 - 35
Расход воды (л/мин) 2,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 69
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1450 x 720 x 1180

Scope of supply

  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект
  • Батарея и зарядное устройство
  • Зарядное устройство

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Система DOSE
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack
Поломоечная машина B 90 R Adv Dose Bp Pack
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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