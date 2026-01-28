Аккумуляторная (а соответственно без длинных запутывающихся под ногами кабелей) BD 30/4 C Bp Pack – это ультра компактная поломоечная машина. Показывает впечатляющие результаты на небольших площадях до 300м². Натуральный или искусственный камень, наливной пол из эпоксидной смолы, линолеум или ПВХ – уборка становится гораздо более быстрой и значительно более тщательной (по сравнению со стандартной уборкой вручную). Благодаря поворотной всасывающей балке, при необходимости машина может собирать воду и при движении на себя, а также и при любых других поворотах и манёврах. Хорошо продуманная и простая концепция управления с цветовой маркировкой элементов управления. На панели видно, заряжена ли литий ионная батарея и при необходимости ее можно легко и быстро подзарядить. Кроме того, машина очень легкая – весит всего около 20 килограммов, что значительно облегчает ее использование на разныхэтажах, даже тогда, когда в помещении нет лифта.