Functionarea pe acumulatori, fara cabluri si impiedicari asociate cu acestea,ii asigura masinii noastre ultracompacte de frecat aspirat BD 30/4 C Bp Pack un randament impresionant pe suprafete mici de pana la 300 metri patrati. Fie ca e vorba de piatra artificiala, rasina epoxidica, linoleu sau PVC: curata semnificativ mai rapid si mai eficient decat in cazul in care operatiunea s-ar efectua manual. Aparatul poate aspira atat in sens invers, daca este nevoie, cat si in toate celelalte manevre, datorita racletelor rotative. Constructia foarte buna si usurinta in utilizare prin codul culorilor pentru elementele de control pot fi observate si la inlocuirea rapida a acumulatorului Li-Ion cu incarcare rapida. Uneori, greutatea mica a aparatului de doar 20 kg permite utilizarea pe etaje diferite, chiar si acolo unde nu exista lift.