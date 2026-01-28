Masina de spalat pardoseli BD 30/4 C Bp Pack
Utilizare flexibila, forma ultra compacta, cantareste doar 20 kg: masina de frecat aspirat pe acumulatori BD 30/4 C Bp Pack pentru curatare rapida a suprafetelor de pana la 300 m patrati.
Functionarea pe acumulatori, fara cabluri si impiedicari asociate cu acestea,ii asigura masinii noastre ultracompacte de frecat aspirat BD 30/4 C Bp Pack un randament impresionant pe suprafete mici de pana la 300 metri patrati. Fie ca e vorba de piatra artificiala, rasina epoxidica, linoleu sau PVC: curata semnificativ mai rapid si mai eficient decat in cazul in care operatiunea s-ar efectua manual. Aparatul poate aspira atat in sens invers, daca este nevoie, cat si in toate celelalte manevre, datorita racletelor rotative. Constructia foarte buna si usurinta in utilizare prin codul culorilor pentru elementele de control pot fi observate si la inlocuirea rapida a acumulatorului Li-Ion cu incarcare rapida. Uneori, greutatea mica a aparatului de doar 20 kg permite utilizarea pe etaje diferite, chiar si acolo unde nu exista lift.
Caracteristici si beneficii
Acumulator puternic Li-Ion, inclusNu necesita intretinere si cu o durata de viata a acumulatorului de cateva ori mai mare decat a celor conventionali Posibilitate Incarcare partiala sau intermediara
Dimensiuni miciNecesita spatiu mic pentru depozitare Poate fi transportata si in masina pentru pasageri
Razuitor curbatAspirare eficienta a apei Aspirarea in spate este deasemenea posibila, la nevoie Include razuitori, moi, din poliuretan si rezistenti la uleiuri
Incarcator mic, curbat
- Usor de depozitat
- Poate fi folosit la orice priza
- Permite timpi scurti de incarcare
Componente si materiale de inalta calitate
- Inchizator si sasiu din aluminiu de inalta calitate
- Robust, rezistent
Mod economic eco!eficiency
- Ajuta la economisirea apei si prelungeste durata de functionare a acumulatorului
- Produce economii prin intervale mai lungi de curatare si consum mai mic de detergent
- Reduce zgomotul de operare
Foarte compact, rapid si manevrabil
- Curatare eficienta a suprafetelor mici si aglomerate
- Manerul reglabil face posibila deplasareape langa perete la un unghi de 90 de grade
Greutate mica ( 20 kg )
- Usureaza transportul
- Nu este necesara folosirea liftului pentru utilizarea la etaje diferite
- Poate fi usor introdusa de catre o singura persoana intr-o masina
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|280
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|325
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|4 / 4
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|900
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|600
|Baterie (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 1
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|3
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|150
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Consumul de apă (l/min)
|1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 70
|Puterea motorului (W)
|max. 240
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|19,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie
- Încărcător.
- Roți de transport
- Bară de aspirație, curbată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Video