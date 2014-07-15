Поломоечная машина BR 30/4 C
Очень компактная и легкая (11 кг) поломоечная машина. Инновационная и эффективная альтернатива ручной чистке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м².Поверхность после чистки немедленно высушивается. Это предотвращает от образования следов.Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач.
Благодаря вертикальному дизайну, устройство такое же маневренное, как и вертикальный пылесос. Контактное давление устройства в 10 раз больше, чем у швабры. Данные приведены для щетки, которая вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина сушит и впереди себя, и сзади одновременно. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. При этом чистящее средство может реагировать дольше.
Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
- Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
- Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
- Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
- Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
- Пол сразу становится сухим.
- Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Можно отключить всасывание
- Удобная ножная педаль
- Для тщательной очистки - можно сначала наносить чистящее средство, а затем пользоваться поломоечной машиной
Съемные баки
- Бак для чистой воды можно снять с аппарата, его удобно наполнять
- Бак для грязной воды можно снять с аппарата и легко очистить
- Баки для воды можно снимать как вместе, так и отдельно. Имеют ручки для удобства
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Питание от сети
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|300
|Ширина всасывающей балки (мм)
|300
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|4 / 4
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|200
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|130
|Частота вращения щетки (об/мин)
|1450
|Давление прижима щетки (г/см²)
|100
|Расход воды (л/мин)
|0,3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 72
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Потребляемая мощность (Вт)
|820
|Цвет
|антрацит
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- Колеса для транспортировки
- 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Питание от сети
Видео