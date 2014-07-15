Поломоечная машина BR 30/4 C

Очень компактная и легкая (11 кг) поломоечная машина. Инновационная и эффективная альтернатива ручной чистке твердых поверхностей площадью от 20 до 200 м².Поверхность после чистки немедленно высушивается. Это предотвращает от образования следов.Идеально подходит для уборки небольших магазинов, ресторанов, заправочных станций, супермаркетов, медицинских кабинетов, отелей и закусочных. Эту модель также можно использовать в дополнение к большим поломоечным машинам для решения специальных задач.

Благодаря вертикальному дизайну, устройство такое же маневренное, как и вертикальный пылесос. Контактное давление устройства в 10 раз больше, чем у швабры. Данные приведены для щетки, которая вращается со скоростью 1500 об/мин. Машина сушит и впереди себя, и сзади одновременно. Для удаления стойких загрязнений всасывающая балка может быть поднята при помощи ножной педали. При этом чистящее средство может реагировать дольше.

Особенности и преимущества
Высокоскоростная роликовая щетка
  • Давление прижима щетки в десять раз выше, чем при ручной чистке.
  • Цилиндрическая щетка тщательно очищает даже структурированные напольные покрытия и швы.
  • Цилиндрическая щетка автоматически направляет машину вперед, что облегчает ее движение.
Пол сразу сухой после уборки
  • Мягкие всасывающие полосы удаляют влагу – при движении вперед и назад.
  • Пол сразу становится сухим.
  • Для более интенсивной уборки можно отключить всасывание.
Можно отключить всасывание
  • Удобная ножная педаль
  • Для тщательной очистки - можно сначала наносить чистящее средство, а затем пользоваться поломоечной машиной
Съемные баки
  • Бак для чистой воды можно снять с аппарата, его удобно наполнять
  • Бак для грязной воды можно снять с аппарата и легко очистить
  • Баки для воды можно снимать как вместе, так и отдельно. Имеют ручки для удобства
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Питание от сети
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 300
Ширина всасывающей балки (мм) 300
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 4 / 4
Теор. производительность по площади (м²/ч) 200
Практ. производительность по площади (м²/ч) 130
Частота вращения щетки (об/мин) 1450
Давление прижима щетки (г/см²) 100
Расход воды (л/мин) 0,3
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 72
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Потребляемая мощность (Вт) 820
Цвет антрацит
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 507 x 343 x 1145

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Колеса для транспортировки
  • 2 всасывающие балки, прямые: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Питание от сети
