Masina de spalat pardoseli BR 30/4 C
Mașina de frecat și uscat BR 30/4 C este ușoară și compactă - cântărind doar 11,5 kg, acest aspirator extrem de inovator și de puternic este ideal pentru curățarea suprafețelor dure de la 20 la 200 m² ca alternativă perfectă la curățarea manuală. Podelele sunt imediat uscate și deloc alunecoase după curățare. Ideal pentru curățarea magazinelor și restaurantelor de mici dimensiuni, a stațiilor de benzină, a supermarketurilor, a zonelor sanitare, a hotelurilor și a zonelor de luat masa sau ca supliment la o mașină existentă de frecat și uscat.
Această mașină este la fel de ușor de manevrat ca un aspirator cu perie. Mașina exercită o presiune de contact de zece ori mai mare decât mopul manual și are o performanță mult mai bună de curățare. Și asta, la o turație a periilor rotative de aproximativ 1.500 de rotații. Mașina menține aspirația în timp ce aspiră deplasându-se înainte și înapoi. Racleta poate fi, de asemenea, ridicată în cazul murdăriei persistente. Acest lucru asigură un timp mai lung de contact pentru flota de curățare.
Caracteristici si beneficii
Rola cilindru cu rotire rapida
- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
- Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins
Imediat uscat
- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Podeaua poate fi utilizata imediat
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior
Asipirarea poate fi inchisa
- Aspirarea poate fi oprita prin intrerupator la picior
- Pentru o curatare in detaliu poate fi in primul pas imprastiata flota de curatare si in al doilea pas aspirata
Rezervoare detasabile
- Rezervorul de apa curata usor de manuit poate fi detasat separat si poate fi umplut si in chiuvete mici
- Rezervorul de apa murdara poate fi detasat separat si poate fi golit de exemplu in chiuveta
- Rezervoarele pot fi detasate impreuna sau separat. Inclusiv maner pentru transportul usor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|4 / 4
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|130
|Viteza periilor (rpm)
|1450
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100
|Consumul de apă (l/min)
|0,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|max. 72
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Puterea motorului (W)
|820
|Culoarea
|antracit
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Perie rolă: 1 Bucată
- Roți de transport
- 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Actionare cu curent
Video