Даже на больших площадях на практике часто возникают различные ограничения - мебель, стеллажи, ограничения по высоте. Наша поломоечная машина BR 45/22 Bp Pack является отличным решением для таких задач. Машина оборудована роликовой щёточной головой и технологией управления KART (Kärcher Advanced Response Technology) , что позволяет поворачивать щёточную голову рулём ориентировочно на 200 градусов в обе стороны, увеличивая тем самым производительность машины. Такая функция делает машину значительно более манёвренной и позволяет с легкостью использовать ее на густомеблированных и заставленных объектах. В тоже время расположение всасывающей балки сразу за щёткой обеспечивает синхронное движение основных элементов машины, повышает производительность по площади и равномерный результат очистки. Встроенные мощные литий-ионные батареи отличаются более длительным сроком эксплуатации, такие батареи служат втрое дольше, чем обычные свинцовые аккумуляторы, а также являются полностью необслуживаемыми. Используя инновационный режим eco!efficiency можно существенно увеличить время работы машины на одном заряде и кроме того снизить уровень шума практически на 40%. HEPA фильтр на выходе воздуха из бака грязной воды, который устанавливается как опция, позволяет использовать машину на участках с повышенными требованиями к гигиене.